Педагоги-навигаторы из Алтайского края поделились профориентационным опытом с учителями Республики Алтай.

Опытные педагоги-навигаторы Татьяна Лаубах и Елена Абрамович из лицея №3 г. Барнаула, по приглашению республиканского Центра опережающей профессиональной подготовки, провели курсы «Организация профориентационной работы в школе» в Республике Алтай.

Барнаульский лицей №3 имеет богатый опыт профориентационной деятельности, а во всероссийском проекте «Билет в будущее» школа участвует с самого начала — с 2018 года. Сотрудники лицея применяют целый комплекс методик и инструментов для профориентации учеников.

В обучении приняли участие более 130 человек — сотрудников школ, ответственных за профориентационную работу. Курсы прошли в Усть-Кане, Онгудае, Горно-Алтайске и Турочаке, куда собрались педагоги со всех 102 муниципалитетов Республики.

Алтайские педагоги рассказали о профориентационном минимуме — единой модели профессиональной ориентации школьников, введенной министерством Просвещения России с 1 сентября 2023 года, уровнях профминимума, его организационном сопровождении. Отдельный блок обучения был посвящен внеурочному профориентационному курсу «Россия — мои горизонты».

Также участники узнали о возможностях бесплатного проекта «Билет в будущее», который стал основой для профориентационного минимума в стране: это конструктор уроков для педагогов, профориентационные тесты для детей и родителей, профессиональные онлайн-пробы, первый цифровой город Профиград и другие полезные профориентационные сервисы.

Занятия носили практический характер. На примере своего аккаунта я показала, как пользоваться платформой «Билет в будущее», какие экскурсии и профпробы проводила с моими детьми, с какими профессиями уже познакомились школьники лицея. Я уверена, что создать разнообразные и интересные профориентационные мероприятия можно везде. Хочу отметить теплый и радушный прием в Республике Алтай, нас приняли прекрасно! Мы были рады помочь в организации профориентационной работы в школах соседнего региона, — рассказала педагог-навигатор Татьяна Лаубах.

Обмен опытом — это всегда очень стимулирует. Очень рады, что курсы были именно практикоориентированные. Участники задавали много вопросов, они поделились, что проект «Билет в будущее» — пока еще неизведанный и немного сложный, но очень увлекательный проект. Новый учебный год в наших школах будет очень насыщенным. Большое спасибо педагогам-навигаторам из Алтайского края, — отметила Татьяна Белецкая, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Алтай.

Справочно: Общий доступ к разделу «Профминимум» https://bvbinfo.ru/profminimum Профориентационный минимум — единая модель профессиональной ориентации школьников, введенная министерством Просвещения России с 1 сентября 2023 года. Единая модель профессиональной ориентации введена в более чем 900 школах Алтайского края на базовом и основном уровнях. Профориентационной работой будут охвачено более 130 тысяч алтайских школьников с 6-го по 11-й классы.

«Билет в будущее» — проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов, реализуется министерством образования Алтайского края по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» с 2018 года. В 2023 году в рамках проекта профориентационной работой будут охвачены 20 000 школьников с 6-го по 11-й класс (к 2024 году).

Более 500 педагогов-навигаторов повысили квалификацию и помогут школьникам выбрать профессию в рамках проекта «Билет в будущее».