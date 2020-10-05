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Образование

Переведут ли школьников в Алтайском крае на дистанционку. Комментарий Роспотребнадзора

Вопрос относительно возможного принятия мер для минимализации распространения коронавируса среди учащихся, включая возвращение в Алтайском крае дистанционного обучения, изучается специалистами, но пока такого решения не принято.

Школа.
Школа.
Анна Зайкова.

Как рассказала 5 октября заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина, в настоящее время в ряде образовательных учреждений региона зафиксированы очаги заболеваемости COVID-19.

По ее словам, речь идет о трех колледжах, четырех дошкольных учреждениях и 26 школах.

«Анализ по заболеваемости проводится. Исходя из этого будут приниматься те или иные решения», — сказала Ульяна Калинина.

Напомним, что прошлый учебный год в алтайских школах завершался в режиме дистанционки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

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