Переведут ли школьников в Алтайском крае на дистанционку. Комментарий Роспотребнадзора

Как рассказала 5 октября заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина, в настоящее время в ряде образовательных учреждений региона зафиксированы очаги заболеваемости COVID-19.
По ее словам, речь идет о трех колледжах, четырех дошкольных учреждениях и 26 школах.
«Анализ по заболеваемости проводится. Исходя из этого будут приниматься те или иные решения», — сказала Ульяна Калинина.
Напомним, что прошлый учебный год в алтайских школах завершался в режиме дистанционки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.