Пережила пожар и переезды. 10 исторических фактов о самой большой библиотеке Алтая

Алтайская «Шишковка» 14 февраля празднует 135 летний юбилей со дня основания. В честь этого altapress.ru собрал старые фотографии и вспомнил несколько фактов о старейшей библиотеке Сибири.

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова.

Алтайскую краевую универсальную научную библиотеку им. В. Я. Шишкова основали 14 февраля 1888 года.

1. Городскую общественную библиотеку открыли по инициативе Василия Штильке — одного из руководителей Общества попечения о начальном образовании. Разрешение дал томский губернатор. Тогда она располагалась на углу Московского проспекта и Большой Тобольской улице, на первом этаже двухэтажного кирпичного здания, где Городской думы.

2. Подписчиком библиотеки мог стать только тот, кто внес денежный залог и представил ручательство лица, на благонадежность которого можно положиться.

3. В 1905 году библиотека получила новое помещение — сначала на ул. Большой Тобольской. Постепенно увеличивалось и количество средств, выделяемых городским самоуправлением на содержание библиотеки.

4. 1917 год оставил печальный след в истории Шишковки: тогда сгорело как здание библиотеки, так и практически весь фонд. Для восстановления библиотечного фонда были привлечены средства Министерства народного просвещения и городской казны. Общественность Томска, Барнаула и Барнаульского уезда организовала сбор пожертвований.

5. В 1973 году постановлением Совета Министров РСФСР Алтайской краевой библиотеке было присвоено имя Вячеслава Яковлевича Шишкова — русского писателя и землепроходца.

6. 16 декабря 1971 года открыла свои двери перед первыми посетителями — участниками съезда работников культуры, — Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова в новом здании по адресу Молодежная, 5, с книгохранилищем на 1 млн томов.

7. Несмотря на все трудности в годы Великой Отечественной Войны, библиотека устраивала культурно-просветительские акции, беседы и лекции.

8. С 1968 по 1986 годы Шишковка пять раз становилась победителем Всероссийского социалистического соревнования на лучшую постановку библиотечного обслуживания населения.

9. С 2004 года в библиотеке появился первый клуб кинолюбителей. Киноклуб в Шишковке есть и сейчас.

10. Первым библиотекарем Городской общественной библиотеки был Василий Штильке.