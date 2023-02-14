Пережила пожар и переезды. 10 исторических фактов о самой большой библиотеке Алтая

Алтайскую краевую универсальную научную библиотеку им. В. Я. Шишкова основали 14 февраля 1888 года.
1. Городскую общественную библиотеку открыли по инициативе Василия Штильке — одного из руководителей Общества попечения о начальном образовании. Разрешение дал томский губернатор. Тогда она располагалась на углу Московского проспекта и Большой Тобольской улице, на первом этаже двухэтажного кирпичного здания, где Городской думы.
2. Подписчиком библиотеки мог стать только тот, кто внес денежный залог и представил ручательство лица, на благонадежность которого можно положиться.
3. В 1905 году библиотека получила новое помещение — сначала на ул. Большой Тобольской. Постепенно увеличивалось и количество средств, выделяемых городским самоуправлением на содержание библиотеки.
4. 1917 год оставил печальный след в истории Шишковки: тогда сгорело как здание библиотеки, так и практически весь фонд. Для восстановления библиотечного фонда были привлечены средства Министерства народного просвещения и городской казны. Общественность Томска, Барнаула и Барнаульского уезда организовала сбор пожертвований.
5. В 1973 году постановлением Совета Министров РСФСР Алтайской краевой библиотеке было присвоено имя Вячеслава Яковлевича Шишкова — русского писателя и землепроходца.
6. 16 декабря 1971 года открыла свои двери перед первыми посетителями — участниками съезда работников культуры, — Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова в новом здании по адресу Молодежная, 5, с книгохранилищем на 1 млн томов.
7. Несмотря на все трудности в годы Великой Отечественной Войны, библиотека устраивала культурно-просветительские акции, беседы и лекции.
8. С 1968 по 1986 годы Шишковка пять раз становилась победителем Всероссийского социалистического соревнования на лучшую постановку библиотечного обслуживания населения.
9. С 2004 года в библиотеке появился первый клуб кинолюбителей. Киноклуб в Шишковке есть и сейчас.
10. Первым библиотекарем Городской общественной библиотеки был Василий Штильке.