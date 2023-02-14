14 февраля
﻿
Образование

Пережила пожар и переезды. 10 исторических фактов о самой большой библиотеке Алтая

Алтайская «Шишковка» 14 февраля празднует 135 летний юбилей со дня основания. В честь этого altapress.ru собрал старые фотографии и вспомнил несколько фактов о старейшей библиотеке Сибири.

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова.
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова.
vk.com/public71335292

Алтайскую краевую универсальную научную библиотеку им. В. Я. Шишкова основали 14 февраля 1888 года.

1. Городскую общественную библиотеку открыли по инициативе Василия Штильке — одного из руководителей Общества попечения о начальном образовании. Разрешение дал томский губернатор. Тогда она располагалась на углу Московского проспекта и Большой Тобольской улице, на первом этаже двухэтажного кирпичного здания, где Городской думы.

2. Подписчиком библиотеки мог стать только тот, кто внес денежный залог и представил ручательство лица, на благонадежность которого можно положиться.

3. В 1905 году библиотека получила новое помещение — сначала на ул. Большой Тобольской. Постепенно увеличивалось и количество средств, выделяемых городским самоуправлением на содержание библиотеки.

4. 1917 год оставил печальный след в истории Шишковки: тогда сгорело как здание библиотеки, так и практически весь фонд. Для восстановления библиотечного фонда были привлечены средства Министерства народного просвещения и городской казны. Общественность Томска, Барнаула и Барнаульского уезда организовала сбор пожертвований.

5. В 1973 году постановлением Совета Министров РСФСР Алтайской краевой библиотеке было присвоено имя Вячеслава Яковлевича Шишкова — русского писателя и землепроходца.

6. 16 декабря 1971 года открыла свои двери перед первыми посетителями — участниками съезда работников культуры, — Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова в новом здании по адресу Молодежная, 5, с книгохранилищем на 1 млн томов.

7. Несмотря на все трудности в годы Великой Отечественной Войны, библиотека устраивала культурно-просветительские акции, беседы и лекции.

8. С 1968 по 1986 годы Шишковка пять раз становилась победителем Всероссийского социалистического соревнования на лучшую постановку библиотечного обслуживания населения.

9. С 2004 года в библиотеке появился первый клуб кинолюбителей. Киноклуб в Шишковке есть и сейчас.

10. Первым библиотекарем Городской общественной библиотеки был Василий Штильке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость