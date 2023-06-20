Первичные итоги ЕГЭ-2023. Стало известно, когда можно пересдать экзамены

По предварительным данным Минпросвещения, в 2023 году ЕГЭ сдавали 630 тыс. человек. И лишь один сдал на 300 баллов. Altapress.ru разобрался, когда еще можно сдать экзамены.

Основной период сдачи Единого Государственного Экзамена заканчивается 20 июня. Затем начнутся резервные дни, а после — дополнительный период.

Предварительные результаты ЕГЭ-2023

Министерство просвещения 19 июня объявило предварительные результаты ЕГЭ в России в 2023 году. Без учета результатов по информатике, которую выпускники сдавали в этот день.

Из них 100 баллов по одному из предметов набрали 6087 человек, 200 баллов набрали 266 человек.

300 баллов смог набрать только один человек, без учета результатов по информатике. Это — Олеся Блинова, выпускница Вологодского многопрофильного лицея. Девушка сдавала три предмета - химию, русский язык и профильную математику.

В прошлом году 300 баллов получили 16 школьников.

За нарушения с экзамена были удалены 618 человек. Из них шпаргалками пытались воспользоваться 316 человек, получить подсказку по телефону — 207 человек, за другие нарушения с экзамена удалили 95 человек.

Средние тестовые баллы по предметам составили:

русский язык — 66,43 (в прошлом году — 68,3);

профильная математика — 55,62 (в прошлом году — 56,9);

литература — 63,97 (в 2022 году — 60,8);

химия — 56,23 (в 2022 году — 54,3);

география — 54,6 (в прошлом году — 54,6);

физика — 54,95 (год назад — 54,1);

история — 56,37 (в 2022 году — 58).

Подготовка школьников к выпускным экзаменам. Фото Алтайского филиала РАНХиГС

Как узнать результаты ЕГЭ?

Результаты ЕГЭ можно узнать на официальном информационном портале ЕГЭ. А также на едином портале "Госуслуги".

Необходимо будет ввести паспортные данные.

Когда пройдут резервные дни для сдачи ЕГЭ?

В этом году резервные дни будут проходить с 22 июня по 1 июля. В этот промежуток времени экзамены могут сдать школьники, пропустившие экзамен по уважительной причине, для выпускников прошлых лет, а также для тех, у кого предметы по выбору выпали на один день.

Экзамен. СС0

Когда пройдёт дополнительный период ЕГЭ?

В 2023 году дополнительный период для сдачи ЕГЭ будет проходить с 6 по 19 сентября. Он предназначен для учеников, которые попали в основной период по уважительной причине и не смогли получить аттестат.

В каких случаях возможна пересдача ЕГЭ по любому предмету?

Согласно правилам, пересдать экзамены в резервные дни можно в нескольких случаях: