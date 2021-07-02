Первого июля в Алтайском филиале РАНХиГС завершили обучение слушатели программы «Бухгалтер коммерческого предприятия». Программа обучения реализуется в рамках федерального проекта « Содействие занятости » национального проекта «Демография» за счет средств федерального бюджета.

Первые слушатели по федеральному проекту «Содействие занятости» завершили обучение. Алтайский филиал РАНХиГС.

Группа из 24 человек проходила повышение квалификации с первого июня и теперь слушатели курса прошли итоговую аттестацию, проходившую в форме онлайн-тестирования.

Помимо тестирования, знания слушателей курса также оценивались второй формой контроля — работа по методическому пособию, в результате чего они получили именное свидетельство фирмы «1С» об окончании сертифицированного курса «1С: Предприятие. Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия (пользовательские режимы). Редакция 3.0».

По результатам аттестации, все слушатели достойно справились с заданиями теста и показали применение полученных знаний.

Скоро первые слушатели по проекту «Содействие занятости» получат удостоверения о повышении квалификации.

Напомним, что федеральный проект в рамках национального проекта — «Содействие занятости» — дает больше возможностей по переобучению и поиску работы. Если до 2021 года обучение могли пройти только мамы детей дошкольного возраста и граждане 50 лет и старше, то сегодня расширен перечень категорий граждан, которые смогут обучиться в рамках данного проекта:

Граждане , ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости;

ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости; Граждане в возрасте 50 лет и старше;

Безработные граждане;

Граждане предпенсионного возраста;

Женщины , находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; Женщины , не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

РАНХиГС является одним из трех ключевых операторов федерального проекта. Так, 29 мая в Алтайском филиале РАНХиГС в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» началась профессиональная переподготовка первой группы по программе «Современные технологии оценки персонала».

— При подготовке и реализации образовательных программ особое внимание уделяется потребностям работодателей, чтобы окончившие обучение были востребованы на рынке труда. Прошедшие обучение безработные получат помощь в трудоустройстве, а работающие — возможность сохранить свое рабочее место благодаря новым навыкам — Ирина Мосина, директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС.

В Алтайском филиале Президентской академии, в рамках национального проекта «Демография», можно пройти обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации за счет средств федерального бюджета.

Подробную информацию можно получить в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС, тел. (3852) 503−432