Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта -5°C
﻿
Образование

Первый раз в первый класс. Как записать детей в школу по новым правилам

Запись детей в первый класс по новым правилам стартует с 1 апреля в Алтайском крае, сообщили в региональном минобразования.

Школа. Образование.
Школа. Образование.
СС0

В ведомстве уточняют, что в апреле принимают документы от семей, которые проживают в микрорайоне школы, и тех, кто пользуется льготами внеочередного или первоочередного зачисления.

Прием заявлений от родителей из этих категорий завершится 30 июня.

«Родители могут подать заявление разными способами. Можно лично принести его в школу, отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, послать через электронную почту школы или ее сайт, а также воспользоваться функционалом региональных порталов государственных и муниципальных услуг», — рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур минобрнауки Алтайского края Наталья Полосина.

Важно отметить, что если раньше школа должна была зачислить ребенка в течение семи дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, акт о приеме директор издает в течение трех рабочих дней после завершения приема документов, то есть после 30 июня.

Урок в одной из барнаульских школ.
Урок в одной из барнаульских школ.
Михаил Хаустов

В министерстве подчеркивают, что это касается только тех семей, которые живут на «участке» школы и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении.

Таким образом, принцип таков — сначала, до 30 июня, собираются все заявления, а также оригиналы документов, необходимых для зачисления в образовательную организацию, потом издаются приказы.

Для тех, кто собирается учиться не по месту жительства, срок приема документов — с 6 июля по 5 сентября.

Уточнить информацию и задать дополнительные вопросы можно по телефону горячей линии (3852) 20−64−44 с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость