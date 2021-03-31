Первый раз в первый класс. Как записать детей в школу по новым правилам

Запись детей в первый класс по новым правилам стартует с 1 апреля в Алтайском крае, сообщили в региональном минобразования.

В ведомстве уточняют, что в апреле принимают документы от семей, которые проживают в микрорайоне школы, и тех, кто пользуется льготами внеочередного или первоочередного зачисления.

Прием заявлений от родителей из этих категорий завершится 30 июня.

«Родители могут подать заявление разными способами. Можно лично принести его в школу, отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, послать через электронную почту школы или ее сайт, а также воспользоваться функционалом региональных порталов государственных и муниципальных услуг», — рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур минобрнауки Алтайского края Наталья Полосина.

Важно отметить, что если раньше школа должна была зачислить ребенка в течение семи дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, акт о приеме директор издает в течение трех рабочих дней после завершения приема документов, то есть после 30 июня.

Урок в одной из барнаульских школ. Михаил Хаустов

В министерстве подчеркивают, что это касается только тех семей, которые живут на «участке» школы и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении.

Таким образом, принцип таков — сначала, до 30 июня, собираются все заявления, а также оригиналы документов, необходимых для зачисления в образовательную организацию, потом издаются приказы.

Для тех, кто собирается учиться не по месту жительства, срок приема документов — с 6 июля по 5 сентября.

Уточнить информацию и задать дополнительные вопросы можно по телефону горячей линии (3852) 20−64−44 с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00.