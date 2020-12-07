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Образование

Первый центр цифрового образования для детей открылся в Алтайском крае

В Алтайском крае торжественно в онлайн формате открыли первый центр цифрового образования детей «IT-куб», сообщила пресс-служба регионального правительства.

Клавиатура компьютера.
Клавиатура компьютера.
CC0

Центр появился благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Новая площадка позволит увеличить доступность и разнообразие дополнительного образования в Алтайском крае.

Проект объединяет ведущие компании IT-рынка, опытных наставников и школьников.

«IT-куб» — это место, где ребятам предоставляется уникальная возможность раннего и поэтому более осознанного «захвата в профессию IT», считает директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования Михаил Рязанов.

Пока в России создали 21 центр цифрового образования детей «IT-куб», а в 2024 году их будет 340.

В середине октября в Алтайском крае создали Центр управления регионом. Новая структура стала платформой цифрового взаимодействия государственных органов, организаций и жителей края.

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