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Образование

Первый «Я»: в российской школе зарегистрирована параллель из 33 первых классов

В средней образовательной школе № 71 Краснодара может появиться первый «Я» класс.

Школа. Образование.
Школа. Образование.
СС0

Остальные буквы оказались уже заняты — в том числе «ы», «ъ» и другие «громкоговорящие» из алфавита русского языка из 33 букв.

«Рекордсменом является средняя школа № 71 — в ней были сформированы 33 первых класса. Это действительно на первый взгляд странно, но нужно понимать, что это не обычная школа с одним корпусом, это четыре корпуса, и к этой же школе формально под ее номером относится еще одна школа на 1,5 тысячи мест», —рассказал Антон Смертин, директор департамента информационной политики администрации Краснодара.

По словам Смертина, учебный процесс будет организован со всеми условиями для комфортного пребывания, заниматься они все будут в две смены, пишет bfm.ru. Площади действительно позволяют разместить такое количество учеников.

«Все буквы будут присваиваться классам чуть позже, ближе к сентябрю, поэтому про первый „Я“ говорить пока преждевременно, но рекорд в 33 первых класса действительно мы подтверждаем», — резюмировал представитель департамента.

В 2020 году доля детей и подростков в возрасте до 18 лет составила 22,4% от общего числа жителей России, следует из данных Росстата. Это максимальная цифра за последние 10 лет, пишет РИА Новости. Причиной стал рост рождаемости в период с 2012 по 2017 годы.

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