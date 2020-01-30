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30 января
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Образование

Первоклассницу в Краснодаре затравили в школе за отказ сдать деньги на подарки

Депутат Госдумы Светлана Бессараб обратилась в министерство образования Кубани с просьбой уделить внимание инциденту в краснодарской школе, где ученицу первого класса отставили без новогоднего подарка, поскольку ее родители не сдали на него деньги.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Как сообщает РИА Новости, данный случай имел место в школе № 96. «Ребенка обошли на вручении новогодних подарков. Всем на парты положили подарки, кроме девочки, которой сказали, что ей не дадут подарок, потому что мама не сдала деньги на подарок», — отметила депутат.

Также народная избранница уточнила, что семья ребенка предварительно договорилась в школе, что не будет сдавать деньги на подарки, поскольку в день вручения девочки в школе не должно было быть.

Однако затем учитель решила вручить подарки раньше оговоренного срока.

В департаменте образования краснодарской мэрии относительно инцидента сообщили, что педагог действительно не предприняла необходимых мер, чтобы избежать подобной ситуации. В итоге учителю было вынесено дисциплинарное взыскание.

После произошедшего родители приняли решение перевести ребенка в другую школу.

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