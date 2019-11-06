Песков прокомментировал возможность отказа от ЕГЭ

Отвечая на вопрос журналиста, обсуждался ли вопрос отказа от ЕГЭ или нет, Песков сообщил, что высказываются разные точки зрения на этот счет. Однако подчеркнул, что такая возможность не обсуждается.
Единый государственный экзамен с 2009 года является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной — при приеме в вузы.
Напомним, 20 августа стали известны изменения в ЕГЭ 2020 года. Они касаются экзаменов по физике, обществознанию и китайскому языку. Остальные экзамены останутся без изменений, отмечают «Известия».