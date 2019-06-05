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«Планета творчества» закрывает концертный сезон Алтайского государственного института культуры

6 июня 2019 года Алтайский государственный институт культуры закроет 28-го творческий сезон грандиозной концертной программой «Планета творчества».

АГИК закроет 28-го творческий сезон
АГИК закроет 28-го творческий сезон
архив АГИК

Репертуар сезона, посвящённого Году театра, был насыщен множеством театральных постановок, спектаклей, фестивалей и конкурсов, подготовленных студентами, преподавателями и выпускниками АГИК. На высоком уровне прошёл VI Региональный фестиваль отечественной поэзии «Светлана» им. С.К. Смирновой, III Межрегиональный фестиваль любительского театрального творчества «Чайка» им. К.С. Станиславского, VI Региональный фестиваль актёрской и авторской песни «Вера. Надежда. Любовь» им. В.С. Золотухина, XVIII Всероссийский фестиваль студенческих, молодёжных и школьных театров эстрадных миниатюр «Белая Ворона», музыкальные спектакли студентов кафедры театральной режиссуры и актёрского мастерства: «Емеля», «Госпожа Метелица», «Память», «Полёт» и др.

АГИК закроет 28-го творческий сезон
АГИК закроет 28-го творческий сезон
архив АГИК

Яркими творческими событиями сезона стали: 30- летие дипломанта международных конкурсов, лауреата Демидовской премии Алтайского края — инструментального ансамбля «Руснари», 40-летие кафедры режиссуры праздников АГИК, IV международный конкурс исполнителей на струнных и щипковых инструментах «Серебряные струны», V Международный хореографический конкурс-фестиваль «Образ — чистый жанр», международный фестиваль-конкурс национальных культур «Палитра дружбы».

Концертный зал АГИК является значимой площадкой в культурной жизни города и края. В рамках масштабного гастрольного тура в концертном зале АГИК состоялась презентация нового альбома одной из самых востребованных поэтесс современности Ирины Астаховой (творческий псевдоним Ах Астахова). Приятным сюрпризом стал гастрольный концерт одной из самых многогранных вокалисток на современной блюзовой сцене — австралийской певицы Милены Барретт и авторская концертная программа «Песня, моя песня» народного артиста России, композитора Олега Иванова.

И это лишь малая часть творческих событий уходящего сезона.

На заключительном концерте творческого сезона у жителей и гостей г. Барнаул появится уникальная возможность увидеть премьерные и уже полюбившиеся номера творческих коллективов АГИК.

Ансамбль народного танца «Сибирь» (художественный руководитель — доцент, заслуженный работник культуры РФ Геннадий Молявко) представит «Старинную сибирскую кадриль» и «Сибирскую круговую»; ансамбль бального танца «Фокстрот» (художественный руководитель — кандидат педагогических наук, доцент Светлана Темлянцева) — «Румбу».

Лучшие номера сезона представят русский народный хор (художественный руководитель — кандидат педагогических наук Ольга Щербакова) и академический хор АГИК (художественный руководитель — профессор Елена Пляскина). «Итермеццо» В. Веккера и «Попурри на темы из оперетты Имре Кальмана «Сильва» А. Рождествина исполнит оркестр русских народных инструментов (дирижёр — доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ Николай Серёгин).

Литературную композицию, посвящённую 90-летию со дня рождения нашего земляка, писателя, режиссёра и актёра В.М. Шукшина, исполнят студенты 3 курса кафедры театральной режиссуры и актёрского мастерства АГИК (художественный руководитель — Анна Вахрамеева).

Концерт «Планета творчества»

Дата и время проведения: 6 июня 2019 года в 18.00

Адрес: концертный зал АГИК (пр-т Ленина, 66)


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