Плата за детский сад в Барнауле вырастет с 1 сентября на 21%

Родительская ежемесячная плата за детский сад с 1 сентября в Барнауле повышается с 1650 до 2000 рублей. Такое решение принято городским комитетом по образованию. Родители уже получают соответствующие уведомления в дошкольных учреждениях.

Как сообщает официальный сайт города, повышение стоимости необходимо для того, чтобы обеспечить суточный набор продуктов для четырехразового питания ребенка в детском саду.

Ирина Синенко,

начальник отдела дошкольного образования городского комитета по образованию:

Родители, намереваясь продолжить свою трудовую деятельность, стараются устроить ребенка именно в детский сад на полный день. Сегодня фактическая стоимость пребывания одного ребенка в детском саду в месяц сложилась в размере 8164 рубля, родительская доля составляет 1650 рублей. Все денежные средства родителей используются на закуп продуктов питания, остальные расходы закрываются бюджетом города.

Чиновница также напомнила, что родительская плата за детский сад в 2013 году была установлена в Барнауле в размере 1500 рублей. И затем в течение шести лет она повышалась всего один раз — на 150 рублей. Поэтому очередное повышение — экономическая неизбежность.

Ирина Синенко:

Необходимость эта назрела давно. Все мы свидетели того, как неоднократно в последнее время повышались тарифы на энергоносители, топливо, соответственно производители повышали стоимость своих товаров и услуг. И только в детских садах на 75 руб. в день пытаются обеспечить каждому ребенку четырехразовое питание.

При этом Министерство образование Алтайского края готовит постановление по предоставлению компенсации многодетным и малоимущим семьям.

Напомним, в декабре 2017 года действующий губернатор края Александр Карлин, который очень щепетильно относился к вопросу платы за детский сад, вынужден был устроить выволочку мэру Барнаула Сергею Дугину и приостановить решения муниципалитетов о повышении платы за детские сады.

Александр Карлин,

экс-губернатор Алтайского края