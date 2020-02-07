Платные шкафчики для учеников появились в российской школе

Власти Артема (Приморский край) прокомментировали скандальную ситуацию с платными шкафчиками в одной из школ, сообщает РИА «Новости» .

Плату за пользование шкафчиками для одежды в школе пока не собирают, сообщил представитель пресс-службы администрации города.

По его словам, такое решение может быть принято с согласия родителей учеников. Пока дети пользуются шкафчикам бесплатно.

«Шкафчики в школе имеются для учащихся всех классов. Некоторые родители захотели индивидуальные шкафчики, и предприниматель предложил такой вариант (с оплатой), но решение будут принимать родители, для этого проведут городские собрания», — сказал собеседник.

Ранее жительница Артема в Instagram написала, что директор местной школы предлагает родителям платить за пользованием шкафчиками для одежды 300 рублей в месяц.

Школьник. СС0

Как сообщает ГТРК «Владивосток», женщина отметила, что дети вынуждены хранить верхнюю одежду в классе и таскать с собой тяжелые сумки.

«Маленькие детки вынуждены каждый день таскать портфели (которые бывают далеко не легкие) и впридачу баулы с одеждой и обувью на второй этаж и затем это все впихивать в один или два шкафа, которые стоят непосредственно в классе. На неоднократные жалобы родителей директор школы придумала сделать детям начальной школы в коридоре индивидуальные шкафчики и брать за это с них аренду в размере 300 рублей в месяц. Идея в целом не плохая, но не каждый же сможет это себе позволить. Да и цена явно завышена», — рассказала женщина.

Женщина попросила местные власти изучить сложившуюся ситуацию и оценить ее с точки зрения законности.

Информация широко разошлась в СМИ. Некоторые из местных жителей предложили ввести еще и платные вип-места в столовой.