Плохие школы Алтайского края получат допфинансирование

На финансирование претендовали 48 регионов страны, но счастливчиков оказалось только 16. В их числе Алтайский край. Субсидии федерального бюджета направят на поддержку и развитие школ, а также на курсы повышения квалификации для 500 педагогов и руководящих работников школ.
Это уже не первый подобный транш из федерального бюджета. Алтайский край выигрывал в конкурсе с 2017 года. Общая сумма субсидий, полученных в 2017—2019 годах, превышает 32 млн рублей.
Участники программы меняются, так как в школах растет качество образования управления и формирования эффективной школьной культуры", — уточнили в пресс-службе.