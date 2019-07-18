Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Образование

Плохие школы Алтайского края получат допфинансирование

Около 50 млн рублей из федерального бюджета планируется направить на поддержание школ Алтайского края с низкими образовательными результатами. Финансирование ожидается с 2020 по 2022 годы, сообщает ТАСС со ссылкой на краевое правительство.

Учитель.
Учитель.
СС0

На финансирование претендовали 48 регионов страны, но счастливчиков оказалось только 16. В их числе Алтайский край. Субсидии федерального бюджета направят на поддержку и развитие школ, а также на курсы повышения квалификации для 500 педагогов и руководящих работников школ.

Это уже не первый подобный транш из федерального бюджета. Алтайский край выигрывал в конкурсе с 2017 года. Общая сумма субсидий, полученных в 2017—2019 годах, превышает 32 млн рублей.

Участники программы меняются, так как в школах растет качество образования управления и формирования эффективной школьной культуры", — уточнили в пресс-службе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость