По федеральной программе «Содействие занятости» выданы первые удостоверения о повышении квалификации

Надо сказать, что реализация национального проекта «Демография» началась в 2019 году. Мероприятия по обучению проводились для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (федеральный проект «Старшее поколение»). В 2020 году обучение в рамках проекта стало доступно для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.
За период реализации указанные мероприятия показали свою эффективность и востребованность у граждан.
Распространение коронавирусной инфекции и негативные финансово-экономические последствия спровоцировали повышение напряженности на рынке труда: ликвидация предприятий, сокращение численности или штата работников, а также повышение уровня безработицы. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование необходимо для поддержания уровня и приобретения дополнительных навыков и компетенций для трудоустройства на новое место работы иных категорий граждан.
В этой связи с 2021 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» организована реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для отдельных категорий граждан:
- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости (работающие);
- безработные;
- граждане в возрасте 50-ти лет и старше;
- граждане предпенсионного возраста;
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.
В июле в Алтайском филиале РАНХиГС завершили обучение слушатели программы «Бухгалтер коммерческого предприятия». Эта программа обучения реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». 24 слушателя получили не только удостоверение, но и именное свидетельство фирмы «1С» об окончании сертифицированного курса «1С: Предприятие. Использование конфигурации «Бухгалтерия предприятия (пользовательские режимы). Редакция 3.0».
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