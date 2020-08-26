По итогам приемной кампании АлтГУ вновь стал одним из самых востребованных среди олимпиадников вузом Сибири

21 августа в Алтайском государственном университете состоялось приоритетное зачисление на программы бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения.

В рамках приоритетного зачисления в АлтГУ были приняты абитуриенты, поступающие в рамках целевой особой квоты, а также победители и призеры всероссийских олимпиад школьников, которые воспользовались правом поступления без вступительных испытаний.

В этом году в опорный вуз Алтайского края поступили 26 олимпиадников. Таким образом, университет сохранил многолетнюю тенденцию по привлечению на первый курс наиболее сильных, талантливых и одаренных школьников. В частности, в Алтайский госуниверситет поступили абитуриенты, являющиеся победителями и призерами 13 различных школьных олимпиад, в том числе один из поступивших в АлтГУ — победитель Всероссийской олимпиады школьников.

26 олимпиадников — это лучший результат в Алтайском крае и четвертый результат в Сибирском федеральном округе. На данной позиции Алтайский госуниверситет уверенно держится уже на протяжении четырех лет.

Иван Иванович Назаров,

ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ:

Рекордсменом по приему олимпиадников у нас традиционно является Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии. В этом году к ним поступили 11 олимпиадников, выбрав преимущественно журналистику и лингвистику, что, скорее всего, показывает устойчивый интерес сильной молодежи к данным направлениям подготовки в опорном вузе. Интересно, что в этом году Институт социальных наук уже под конец приемной кампании получил дополнительные бюджетные места — 10 мест по направлению подготовки «Конфликтология». И как раз один из олимпиадников и был принят на одно из мест дополнительного бюджета.

Остается добавить, что в 2020—2021 учебном году все поступившие в АлтГУ олимпиадники будут получать повышенную академическую стипендию в размере 30 тысяч рублей. Ежемесячно эту сумму бывшие победители и призеры всероссийских олимпиад школьников будут получать в течение первого семестра, а при дальнейшей хорошей учебе и весь год.