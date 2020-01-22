Поборы на ремонт, голос кота и шизофрения. В алтайской школе разгорелся скандал

В селе Целинном Алтайского края мать школьника отказалась сдавать деньги на ремонт и, как она считает, из-за этого ее сына признали психически нездоровым. Об этом написал Life.ru. Ситуацию уже взяли на контроль в краевом министерстве образования и науки.

«Ой , отстань»

Мама 11-летнего школьника отказалась платить взнос на ремонт туалетов и класса, туалетную бумагу и подарки учителям потому, что в семье нет на это средств. Из-за этого отношение учителя к ее сыну испортилось, а за бедность его травят одноклассники, рассказала женщина.

«Я не пойду больше в эту школу вонючую, учу, как дурак, эти стихи, руку тяну, а учитель говорит: «Ой, отстань», — говорит ребенок.

Голос кота

В характеристике, составленной на школьника, указано, что мальчик постоянно нарушает дисциплину. Директор учебного заведения Дмитрий Малетин утверждает, что мама сама приходила и жаловалась, что не справляется с сыном.

«Меня как директора школы он игнорировал, на все замечания просто убегал. Избивал одноклассников систематически, тогда совместно с психологом мы решили убедить родителей направить мальчика на обследование», — говорит он.

Своё хулиганство мальчик объясняет тем, что слышит голос кота, который ему приказывает совершать те или иные действия, пишет издание.

Диагноз

На основании характеристики его направили к психиатру, который поставили диагноз — «шизофрения».

Родительница говорит, что, по словам врача, ребёнок адекватный, а почему на него написали такую характеристику, не знает.

Школа , класс. unsplash.com

«Я предположила, что проблема в отношениях с одноклассниками и педагогом», — добавляет женщина.

Реакция власти

В краевом минобре заявили, что спецкомиссия 21 января побывала в школе, чтобы детально разобраться в ситуации.

По словам мамы, претензий к школе по незаконному сбору средств у нее нет. Она ошибочно посчитала, что сбор инициирует классный руководитель без участия родительского комитета.

Маму не устроила характеристика, выданная мальчику, основанная на объективной оценке его поведения в классе и взаимоотношений со сверстниками и учителями, передают чиновники, подчеркивая, что медицинских диагнозов школа не выставляет.