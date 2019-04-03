Томенко пообещал студентам, что жить в крае будет хорошо

В Барнауле в РАНХиГСе прошел полуфинал всероссийского кубка по менеджменту среди студентов. Еще до его завершения, участники и эксперты встретились с губернатором Алтайского края, Виктором Томенко.

На этой встрече губернатор в первую очередь поздравил студентов, прошедших в полуфинал конкурса, и подчеркнул что этот опыт пригодиться не только тем, кто дойдет до финала.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Участие в конкурсе такого уровня дает возможность стать еще лучше, возможность себя проверить в условиях максимально приближенных к реальным. В условиях соревновательных, стрессовых, та как многие из участников находятся в чужом городе.

Студенты задавали самые разные вопросы: от личного управленческого опыта Виктора Томенко, до возможностей, которые юные управленцы могут получить, работая в крае. Во время одного из ответов глава региона заявил, что предпринимателями в настоящее время хотят быть больше людей, чем госслужащими, тогда как раньше замечалась обратная тенденция. Студентам Томенко заявил, что путь поиска себя каждый должен пройти самостоятельно и, в свою очередь, пообещал счастливую жизнь в крае.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я возглавляю краевое правительство и могу заверить, что мы с моей командой постараемся организовать жизнь в крае так, чтобы жить и работать было хорошо. Вне зависимости от того, в какой конкретной области, на какой должности ты работаешь. Край должен давать возможность быть счастливым. А искать себя за всех вас никто не будет: ни папа, ни мама, ни друзья и уж тем более ни те, кто пришли с вами на встречу. Этот путь каждый проходит самостоятельно, а мы попытаемся создать для этого все условия.

Организаторы молодежного кубка «Управляй» и Виктор Томенко на встрече со студентами Алтайский филиал РАНХиГС

Кубок молодых управленцев

В 2018 году по инициативе президента РФ создали автономную некоммерческую организацию «Россия — страна возможностей». Среди 17 ее проектов и кубок ‘Управляй". Организаторы уточняют, о подобном вы уже слышали — конкурс очень похож на состязание «Лидеры России», от той же организации, только участвуют в нем студенты от 18 до 25.

Участники и эксперты конкурса «Управляй» Алтайский филиал РАНХиГС Участники молодежного кубка по менеджменту «Управляй» Алтайский филиал РАНХиГС

Студенты соревновались в формате бизнес — игр, в которых воссоздаются условия реального рынка. По словам одной из участниц, студентов делили на команды. Каждой группе раздали по своей вымышленной компании. Задача — на основе выданной информации разработать правильную бизнес-стратегию. Участники самостоятельно принимали решения в отношении своих новых компаний: сколько производить товара, тратить на рекламу. Программа по определенному алгоритму высчитывала результаты.

Юлия Харлова,

участница конкурса:

Я участвовала не столько из-за победы, сколько в погоне за опытом. В прошлом году мне это не удалось, а теперь вот дошла до полуфинала. Выигрыш меня не особо волнует, но спортивный интерес все равно присутствует. Мне кажется, что эксперты оценивают скорее умение работать, а не результат, к которому мы приведем компанию.

Для жюри эти результаты не стали решающими. Эксперты — представители крупных краевых и федеральных, присматривали потенциальных работников уже в ходе испытаний.

Елена Вебер,

руководитель регионального подразделения банка «Открытие»:

Конкурс провели на высоком уровне. Общаясь с участниками, для себя я выделила 7 активных ребят. Вполне возможно, что с ними мы продолжим сотрудничество

Участники и эксперты конкурса «Управляй» Алтайский филиал РАНХиГС

Место в финале получили люди из разных команд. По результатам оценки экспертов — второй этап конкурса преодолели всего 9 участников региона, большинство из краевой столицы. Одним из финалистов стал барнаулец Владислав Каплей. Он занял 8-е место среди финалистов.

Владислав Каплей,

участник конкурса:

Думаю, что большую роль в этой победе сыграл опыт. Я старался по максимуму применить все имеющиеся знания. Учусь по направлению государственное муниципальное управление в РАНХиГСе, уже участвовал в одном из подобных проектов. Также, очень помог опыт работы в Алтайской торгово-промышленной палате. Я принял решение участвовать, потому что хотел показать чему меня научили, прежде всего себе.

На пути к главным призам, стажировке в Гонконге и гранту на обучение в любом вузе страны, сибирским студентам предстоит пройти завершающий этап конкурса. Он стартует в середине 2019 года, в Москве. Там сибирские финалисты встретятся с другими участниками конкурса.