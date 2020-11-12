Почти 7 млн рублей потратят в Алтайском крае на видеостудию для детей

Видеостудию оборудуют по нацпроекту «Образование», подпроект «Успех каждого ребенка».

Планируется закупить видео- и аудиомикшеры, мониторы, микрофоны, штативы и так далее.

Заявку на контракт подала компания «Мем Групп».

К 2024 году в Алтайском крае для детей в возрасте от 5 до 18 лет будут обеспечены доступные и качественные условия для «воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности», сказано в паспорте регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Таких результатов планируют достичь увеличив охват допобразованием до 80% от общего числа детей, обновлением содержания и методов образования, а также развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры.