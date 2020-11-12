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Образование

Почти 7 млн рублей потратят в Алтайском крае на видеостудию для детей

Алтайский институт развития образования закупает оборудование для детской видеостудии. Цена контракта составляет 6,9 млн рублей, говорится на сайте Госзакупок.

Микрофон. Выступление. Ребенок.
Микрофон. Выступление. Ребенок.
СС0

Видеостудию оборудуют по нацпроекту «Образование», подпроект «Успех каждого ребенка».

Планируется закупить видео- и аудиомикшеры, мониторы, микрофоны, штативы и так далее.

Заявку на контракт подала компания «Мем Групп».

К 2024 году в Алтайском крае для детей в возрасте от 5 до 18 лет будут обеспечены доступные и качественные условия для «воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности», сказано в паспорте регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Таких результатов планируют достичь увеличив охват допобразованием до 80% от общего числа детей, обновлением содержания и методов образования, а также развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры.

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