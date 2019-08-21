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Образование

Почти 300 учеников в Рубцовске не смогут продолжить учебу в опасной школе

Ученики рубцовского лицея (бывшая школа № 9) 1 сентября пойдут в другие школы, сообщает пресс-служба администрации города. 72-летнее здание запретили эксплуатировать из-за отсутствия бетонных перемычек в окнах.

МБОУ «Лицей» (бывшая школа №9) в Рубцовске.
МБОУ «Лицей» (бывшая школа №9) в Рубцовске.
rubadm.ru

Без проведения капитального ремонта эксплуатировать здание нельзя, заключил и.о. заместителя главы администрации Рубцовска, начальник управления образования Алексей Мищерин.

Администрация лицея занимается вопросом по устройству детей с 1 по 11 класс в другие учебные заведения.

С 1 сентября 295 учащихся продолжат учебу в лицее № 6, гимназии № 3, школах № 2, 24, 7.

Весь педагогический коллектив лицея трудоустроят.

Власти прорабатывают вопрос о дальнейшей судьбе здания: снос старого и строительство нового здания или капитальный ремонт старого. Только после принятия окончательного решения закажут проектно-сметную документацию, определят стоимость работ и источники финансирования, отметили в мэрии.

Здание школы 1947 года постройки. С этого времени капитальный ремонт не проводился.

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