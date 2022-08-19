Подборка сайтов для изучения английского для начинающих

Изучение иностранного языка всегда начинается с поиска надежного источника информации. Сегодня в интернете множество сайтов с полезным контентом.

Но как выбрать лучший ресурс? Узнать обо всех доступных!

Увлекательные видеоуроки с BistroEnglish.com ( БистроИнглишТочкаКом)

Bistroenglish.com — удобный и современный сайт, предоставляющий доступ к аудио- и видеоурокам английского языка. Тут пользователь с любым уровнем найдет программы обучения, курсы под собственные цели.

Все материалы подготовлены русскоязычным преподавателем Оксаной Долинка при поддержке носителей. Кстати, у Оксаны есть сертификат Кембриджа, это ли не показатель качества. С Bistroenglish.com на английском сможет заговорить даже тот, кто сегодня не знает ни единого слова!

Занятия на Bistroenglish.com можно оплатить в рублях, а также доступно огромное количество бесплатных материалов. Пользователю откроется возможность учиться из любой точки планеты в любое время.

Cambridge English ( Кембриджский английский)

Англоязычный ресурс, где можно определить свой уровень владения языком, пройти тематические тесты и найти обучающие материалы от носителей. Однако важно помнить, что сайт Cambridgeenglish.org подходит только для тех, кто может без усилий читать на иностранном языке. В любом другом случае обучение с помощью этого ресурса будет затруднительным.

Easy World of English ( Легкий мир английского языка)

Это сайт, на котором пользователь найдет и тематические курсы, и интересный контент. Easyworldofenglish.com подходит для продвинутых пользователей.

С помощью этого ресурса можно повторять материалы, узнавать о методах обучения иностранцев. Практикуйте чтение и аудирование совершенно бесплатно!

BBC ( БИБИСИ)

Англоязычный ресурс для продвинутых пользователей, с помощью которого можно усвоить контент на иностранном языке в доступной форме.

Learn English British Council ( Учить английский Британский Совет)

Это ресурс с простым интерфейсом. На данном ресурсе можно приобрести курсы английского и записаться на обучение.

Выбирайте лучший для вас ресурс и осваивайте актуальный навык под руководством опытного преподавателя! Чтобы обучение было в удовольствие, преподаватель должен подавать информацию на русском и английском.

Облегчить обучение можно только с помощью качественного курса и программы обучения, которую разработали (совместно с носителями) под ваш уровень владения языком.