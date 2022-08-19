Подборка сайтов для изучения английского для начинающих

Но как выбрать лучший ресурс? Узнать обо всех доступных!
Увлекательные видеоуроки с BistroEnglish.com (БистроИнглишТочкаКом)
Bistroenglish.com — удобный и современный сайт, предоставляющий доступ к аудио- и видеоурокам английского языка. Тут пользователь с любым уровнем найдет программы обучения, курсы под собственные цели.
Все материалы подготовлены русскоязычным преподавателем Оксаной Долинка при поддержке носителей. Кстати, у Оксаны есть сертификат Кембриджа, это ли не показатель качества. С Bistroenglish.com на английском сможет заговорить даже тот, кто сегодня не знает ни единого слова!
Занятия на Bistroenglish.com можно оплатить в рублях, а также доступно огромное количество бесплатных материалов. Пользователю откроется возможность учиться из любой точки планеты в любое время.
Cambridge English (Кембриджский английский)
Англоязычный ресурс, где можно определить свой уровень владения языком, пройти тематические тесты и найти обучающие материалы от носителей. Однако важно помнить, что сайт Cambridgeenglish.org подходит только для тех, кто может без усилий читать на иностранном языке. В любом другом случае обучение с помощью этого ресурса будет затруднительным.
Easy World of English (Легкий мир английского языка)
Это сайт, на котором пользователь найдет и тематические курсы, и интересный контент. Easyworldofenglish.com подходит для продвинутых пользователей.
С помощью этого ресурса можно повторять материалы, узнавать о методах обучения иностранцев. Практикуйте чтение и аудирование совершенно бесплатно!
BBC (БИБИСИ)
Англоязычный ресурс для продвинутых пользователей, с помощью которого можно усвоить контент на иностранном языке в доступной форме.
Learn English British Council (Учить английский Британский Совет)
Это ресурс с простым интерфейсом. На данном ресурсе можно приобрести курсы английского и записаться на обучение.
Выбирайте лучший для вас ресурс и осваивайте актуальный навык под руководством опытного преподавателя! Чтобы обучение было в удовольствие, преподаватель должен подавать информацию на русском и английском.
Облегчить обучение можно только с помощью качественного курса и программы обучения, которую разработали (совместно с носителями) под ваш уровень владения языком.