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6 февраля -21°C

«Поддержку край обеспечит»: губернатор Томенко посетил аграрный университет и оставил послание

С 2019 года в Алтайском аграрном университете начали функционировать два центра — кластерного машиностроения и точного земледелия. В конце февраля здесь начнутся курсы повышения квалификации. Всего за год обучение в центрах должны пройти более 300 студентов и специалистов. 5 февраля АГАУ посетил губернатор Виктор Томенко.

Современный учебный центр по точному земледелию в аграрном университете
Современный учебный центр по точному земледелию в аграрном университете
Анна Зайкова

В центре Алтайского кластера аграрного машиностроения в настоящий момент представлено около 20 единиц техники и оборудования местного производства, предназначенных для почвообработки, посева, защиты и питания растений, сенозаготовки и обработки зерна.

Все образцы АГАУ подарили либо передали на ответственное хранение алтайские агроснабженческие предприятия. Они же помогли отремонтировать павильон.

Владимир Беляев, заведующий кафедрой сельскохозяйственной техники и технологии АГАУ вложенную в создание центра сумму назвать не смог, однако отметил, что это десятки миллионов рублей.

Владимир Беляев,
заведующий кафедрой сельскохозяйственной техники и технологии АГАУ:

Прежде всего здесь будут обучаться студенты инженерного факультета и агрономического. Сегодня мы полностью меняем подход к образованию. Внедрять его начнем с 1 сентября. 75 будущих агрономов и 100 инженеров-механиков будут учиться здесь. Следующим этапом станет повышение квалификации. Первая группа приступит к обучению уже в феврале.

губернатор Томенко оставил послание студентам АГАУ
губернатор Томенко оставил послание студентам АГАУ
vk.com/altai_government_open
губернатор Томенко оставил послание студентам АГАУ
губернатор Томенко оставил послание студентам АГАУ
vk.com/altai_government_open

5 февраля с работой центров ознакомился губернатор Виктор Томенко. Он назвал этот проект успешным государственно-частным партнерством и пообещал содействие. Свои обещания глава региона зафиксировал на интерактивной доске.

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