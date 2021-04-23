Подготовим к школе дошколят и поможем ученикам успешно закончить учебный год

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина уже доказала сотням семей г. Барнаула эффективность авторских методик. Экспресс-формат курсов — всего 10 занятий — позволит вашему ребёнку закончить этот учебный год лучше и легче!
/ обучение чтению / техника чтения / скрочтение / скоросчёт / каллиграфия / развитие памяти /
Для тех, кто до сих пор откладывал прохождение тренингов, руководитель Школы скорочтения Ольга Чернявская спешит напомнить:
— Приступив к тренингу сейчас, в апреле, ребёнок подойдёт к майским годовым контрольным работам, экзаменам, срезам знаний и т. д. более подготовленным. Все курсы нашей школы занимают по времени около 1 месяца (10 занятий, 2 раза в неделю), но уже после первых занятий ребёнок начинает чувствовать себя увереннее, а родители отмечают, что его успеваемость повышается!
Для родителей дошкольников также есть уникальное предложение — подготовка ребёнка к школе всего за пару месяцев! Современные дошколята до прихода в первый класс обязательно должны овладеть алфавитом, осознанным слоговым чтением, счётом до 10 и т. д.
Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.
Запись по телефону 57−16−06 или на сайте barnaul-1.turboread.ru
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Адрес: пр. Комсомольский, 80-в, ул. Взлетная, 23