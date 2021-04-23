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Образование
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Подготовим к школе дошколят и поможем ученикам успешно закончить учебный год

Наконец-то пришла долгожданная весна. Радостное настроение, на улице тепло, на душе спокойно. Но так ли беззаботно и радостно чувствуют себя родители школьников? Для них приход весны означает приближающийся конец учебного года! Да-да, учиться осталось совсем недолго, а вот нерешённых проблем накопилось много. У каждого школьника они свои:

  • низкая скорость чтения, непонимание материала или невозможность запомнить его после первого прочтения;
  • отсутствие навыка устного счёта и провалы в таблице умножения;
  • неразборчивый почерк, из-за которого учитель снижает оценки.
Научим ребёнка учиться!
Научим ребёнка учиться!
Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина уже доказала сотням семей г. Барнаула эффективность авторских методик. Экспресс-формат курсов — всего 10 занятий — позволит вашему ребёнку закончить этот учебный год лучше и легче!

/ обучение чтению / техника чтения / скрочтение / скоросчёт / каллиграфия / развитие памяти /

Для тех, кто до сих пор откладывал прохождение тренингов, руководитель Школы скорочтения Ольга Чернявская спешит напомнить:

— Приступив к тренингу сейчас, в апреле, ребёнок подойдёт к майским годовым контрольным работам, экзаменам, срезам знаний и т. д. более подготовленным. Все курсы нашей школы занимают по времени около 1 месяца (10 занятий, 2 раза в неделю), но уже после первых занятий ребёнок начинает чувствовать себя увереннее, а родители отмечают, что его успеваемость повышается!

Для родителей дошкольников также есть уникальное предложение — подготовка ребёнка к школе всего за пару месяцев! Современные дошколята до прихода в первый класс обязательно должны овладеть алфавитом, осознанным слоговым чтением, счётом до 10 и т. д.

Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.

Запись по телефону 57−16−06 или на сайте barnaul-1.turboread.ru

Актуальная информация в «Инстаграм»: @turboread_brn

Адрес: пр. Комсомольский, 80-в, ул. Взлетная, 23

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