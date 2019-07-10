Подготовку дизайнеров различных профилей осуществляют в Алтайском институте культуры

Алтайский государственный институт культуры приглашает абитуриентов для обучения по художественным направлениям «Дизайн», «Интернет-коммуникации и веб-дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Креативные и творческие абитуриенты, обладающие особым индивидуальным взглядом, свежим мышлением и художественными способностями, получат профессиональные знания опыт, позволяющие создавать и реализовывать свои проекты в области художественного искусства, проектирования и информационных технологий.

На кафедре дизайна и архитектуры студенты получат профессиональное образование в сфере дизайна среды. Обучающиеся научатся разрабатывать дизайн-проекты интерьеров и экстерьеров жилых и общественных зданий, рекреационных зон (парки, скверы), проектную документацию, создавать малые архитектурные формы, предметы промышленного дизайна, наружную рекламу, полиграфическую продукцию и т.д. Обучение ведется по новейшим методикам, разработанным ведущими преподавателями — членами Союза дизайнеров России.

Дизайн. Иллюстрация предоставлена АГИК.

Студенты направления «Интернет-коммуникации и веб-дизайн» займутся не только разработкой общей структуры, графических элементов и навигации сайта, созданием визуального оформления веб-страниц, но и разработкой фирменного стиля, поиском дизайнерского решения по оформлению сайта, работой в графических программах (Adobe Photoshop, Corel Draw и др.), веб-программированием, проведением юзабилити-тестирования — что сегодня является одной из главных задач информационного пространства. Образовательная программа дает возможность овладеть на профессиональном уровне знаниями, которые позволят работать в двух областях сразу — как дизайнер и как специалист по информационным системам и технологиям.

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Фото предоставлено АГИК.

Обучение по направлениям «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Руководство студией декоративно-прикладного творчества» предполагает изучение законов композиции художественного произведения, академической живописи и рисунка, проектирование изделий декоративно-прикладного творчества, технологии и способы работы в материале (керамика, дерево, рогоз, береста, ткань и др.). Полученные знания и практические навыки позволят выпускникам заниматься педагогической деятельностью в сфере дополнительного художественного образования, вести художественно-выставочную деятельность и проектную деятельность, работать в центрах народной художественной культуры и бизнес-центрах по разработке сувенирной продукции или открыть свой собственный бизнес по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства.

В институте сформирована необходимая для обучения инфраструктура — специально оборудованные учебные аудитории, современные компьютерные классы, художественные и дизайнерские мастерские. Созданы условия для реализации научно-творческого потенциала студентов.

Иногородние студенты обеспечиваются местами в благоустроенных общежитиях.