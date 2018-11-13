Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 ноября -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование
121

Половина учителей математики не смогли решить задания по своему предмету

Рособрнадзор провел проверку учителей-предметников и пришел к печальным выводам. Например, половина преподавателей математики и информатики, не справились с задачами по своему предмету.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Надзорное ведомство провело добровольное тестирование 22 тыс. учителей по разным предметам в 67 субъектах России.

«По таким предметным областям, как „Математика и информатика“ и „Основы духовно-нравственной культуры народов России“, не справились с работой почти половина участников исследования», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Почти четверть учителей получили неудовлетворительные оценки своей профессиональной пригодности по таким предметам, как экономика, «Россия в мире», русский язык и литература. Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы, а также преподаватели «Обществознания» и «Права», пишет РБК.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость