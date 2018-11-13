Половина учителей математики не смогли решить задания по своему предмету

Рособрнадзор провел проверку учителей-предметников и пришел к печальным выводам. Например, половина преподавателей математики и информатики, не справились с задачами по своему предмету.

Надзорное ведомство провело добровольное тестирование 22 тыс. учителей по разным предметам в 67 субъектах России.

«По таким предметным областям, как „Математика и информатика“ и „Основы духовно-нравственной культуры народов России“, не справились с работой почти половина участников исследования», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Почти четверть учителей получили неудовлетворительные оценки своей профессиональной пригодности по таким предметам, как экономика, «Россия в мире», русский язык и литература. Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы, а также преподаватели «Обществознания» и «Права», пишет РБК.

