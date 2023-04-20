2

Что изменится в системе образования?

Кроме названий в самой сути трехступенчатого образования мало что изменилось.

Базовый уровень будет считаться основным высшим образованием и должен соответствовать бакалавриату или специалитету. Этот уровень будет обеспечивать «междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке будущих кадров».

Специализированное высшее образование будет давать более углубленную подготовку и заменит магистратуру и ординатуру. Получить его можно будет после окончания первой ступени.

Аспирантура останется прежней. Она будет выделена в отдельную уровень образования, направленный на подготовку научных и научно-практических кадров. На аспирантуру можно будет поступить после окончания базового обучения сроком не менее пяти лет или получения специализированного образования.