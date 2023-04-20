20 апреля
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Образование

Поменялась, да не совсем. Что известно о новой российской системе высшего образования

Как известно, Россия собирается выйти из Болонской системы высшего образования и разработать собственную. Глава Минобрнауки Фальков уже анонсировал три ступени образования. Как теперь будут учиться российские студенты и сколько лет займет обучение — в материале altapress.ru.

Наука, образование.
Наука, образование.
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1
Какие три ступени анонсировал Фальков?

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков анонсировал три ступени высшего образования в национальной системе, сообщают РИА Новости:

  • Базовое;
  • Специализированное;
  • Аспирантура.
2
Что изменится в системе образования?

Кроме названий в самой сути трехступенчатого образования мало что изменилось.

Базовый уровень будет считаться основным высшим образованием и должен соответствовать бакалавриату или специалитету. Этот уровень будет обеспечивать «междисциплинарный, практико-ориентированный подход к подготовке будущих кадров».

Специализированное высшее образование будет давать более углубленную подготовку и заменит магистратуру и ординатуру. Получить его можно будет после окончания первой ступени.

Аспирантура останется прежней. Она будет выделена в отдельную уровень образования, направленный на подготовку научных и научно-практических кадров. На аспирантуру можно будет поступить после окончания базового обучения сроком не менее пяти лет или получения специализированного образования.

Бизнес-школа. Образование.
Бизнес-школа. Образование.
unsplash.com
3
Сколько лет будут учиться студенты?

Срок обучения на базовом уровне будет зависеть от определенной профессии и запросов рынка труда. В среднем обучение будет длиться от четырех до шести лет.

Специализированное высшее образование можно будет получить в течение одного-двух лет.

4
Зачем Россия отказалась от Болонской системы?

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собрании заявил о необходимости «вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырех до шести лет».

Глава страны предложил ввести гибкие сроки подготовки программы обучения, которые будут завесить от профессии, отрасли и запросов рынка труда.

Бизнес-школа. Образование.
Бизнес-школа. Образование.
unsplash.com
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