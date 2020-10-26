Пора готовиться к ЕГЭ и ОГЭ

Учебный центр «Полимон» приглашает школьников на занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Барнауле. Занятия проходят в группах до 8 человек. В неделю проходят 2 занятия по 90 минут. Это позволяет ребятам получить глубокие знания по необходимому предмету.
В «Полимоне» преподаватели разбирают с учениками и теорию, и практику, помогают глубоко понять материал. Как и в школе, ученики получают домашнее задание.
Формат работы полностью адаптирован под подростков. Кроме занятий в классе преподаватели общаются с учениками в Сети, отвечая на вопросы, которые возникают у ребят при изучении материала. Расписание занятий подстраивается индивидуально под каждого ученика.
- к ЕГЭ (математика, русский язык, физика, история, обществознание, информатика);
- к ОГЭ (математика, русский язык, информатика, физика, обществознание).
Кроме того, в течение учебного года центр «Полимон» проводит пробные экзамены, после каждого блока теории проходят контрольные работы. Преподавателями ведется статистика успеваемости учеников, отслеживается выполнение домашних и контрольных работ, выявляются пробелы в знаниях.
— Наши преподаватели — это молодые специалисты, имеющие высокие баллы по ЕГЭ, выпускники вузов и участники олимпиад. Таким преподавателям проще найти общий язык с учениками, — отметили в учебном центре.
Адрес: Барнаул, пр. Строителей, 117, офис 330 (офисный центр около ТРЦ «Галактика»).
В ближайшее время запланировано открытие филиала в районе ул. Лазурной, там можно забронировать место в группе.
Номер телефона для записи на пробное занятие: +7 (963) 509-69-29
Сайт: polimon.ru
Группа «ВКонтакте»: polimon_exam22
Наш Инстаграм: @polimon_sch