Пора готовиться к ЕГЭ и ОГЭ

Первая школьная четверть уже закончена. Ребята отправились на каникулы. А пока они отдыхают, родителям не следует забывать, что, даже несмотря на коронавирус, ЕГЭ и ОГЭ в этом учебном году никто не отменял.

Учебный центр «Полимон» приглашает школьников на занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Барнауле. Занятия проходят в группах до 8 человек. В неделю проходят 2 занятия по 90 минут. Это позволяет ребятам получить глубокие знания по необходимому предмету.

В «Полимоне» преподаватели разбирают с учениками и теорию, и практику, помогают глубоко понять материал. Как и в школе, ученики получают домашнее задание.

Формат работы полностью адаптирован под подростков. Кроме занятий в классе преподаватели общаются с учениками в Сети, отвечая на вопросы, которые возникают у ребят при изучении материала. Расписание занятий подстраивается индивидуально под каждого ученика.

Сейчас в «Полимоне» идет набор в группы по подготовке: к ЕГЭ ( математика , русский язык , физика , история , обществознание , информатика);

математика русский язык физика история обществознание информатика); к ОГЭ ( математика , русский язык , информатика , физика , обществознание).

Кроме того, в течение учебного года центр «Полимон» проводит пробные экзамены, после каждого блока теории проходят контрольные работы. Преподавателями ведется статистика успеваемости учеников, отслеживается выполнение домашних и контрольных работ, выявляются пробелы в знаниях.

— Наши преподаватели — это молодые специалисты, имеющие высокие баллы по ЕГЭ, выпускники вузов и участники олимпиад. Таким преподавателям проще найти общий язык с учениками, — отметили в учебном центре.