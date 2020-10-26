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Пора готовиться к ЕГЭ и ОГЭ

Первая школьная четверть уже закончена. Ребята отправились на каникулы. А пока они отдыхают, родителям не следует забывать, что, даже несмотря на коронавирус, ЕГЭ и ОГЭ в этом учебном году никто не отменял.

Учебный центр «Полимон» приглашает школьников на занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в Барнауле. Занятия проходят в группах до 8 человек. В неделю проходят 2 занятия по 90 минут. Это позволяет ребятам получить глубокие знания по необходимому предмету.

В «Полимоне» преподаватели разбирают с учениками и теорию, и практику, помогают глубоко понять материал. Как и в школе, ученики получают домашнее задание.

Формат работы полностью адаптирован под подростков. Кроме занятий в классе преподаватели общаются с учениками в Сети, отвечая на вопросы, которые возникают у ребят при изучении материала. Расписание занятий подстраивается индивидуально под каждого ученика.

Сейчас в «Полимоне» идет набор в группы по подготовке:
  • к ЕГЭ (математика, русский язык, физика, история, обществознание, информатика);
  • к ОГЭ (математика, русский язык, информатика, физика, обществознание).

Кроме того, в течение учебного года центр «Полимон» проводит пробные экзамены, после каждого блока теории проходят контрольные работы. Преподавателями ведется статистика успеваемости учеников, отслеживается выполнение домашних и контрольных работ, выявляются пробелы в знаниях.

— Наши преподаватели — это молодые специалисты, имеющие высокие баллы по ЕГЭ, выпускники вузов и участники олимпиад. Таким преподавателям проще найти общий язык с учениками, — отметили в учебном центре.

Учебный центр «Полимон»

Адрес: Барнаул, пр. Строителей, 117, офис 330 (офисный центр около ТРЦ «Галактика»).
В ближайшее время запланировано открытие филиала в районе ул. Лазурной, там можно забронировать место в группе.

Номер телефона для записи на пробное занятие: +7 (963) 509-69-29

Сайт: polimon.ru

Группа «ВКонтакте»: polimon_exam22

Наш Инстаграм: @polimon_sch

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