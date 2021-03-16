После скандала со стриптизом уволилась сибирская учительница

В Новосибирской области 32-летняя учительница отправила одному из школьников видео своего стриптиза, но впоследствии ролик попал в местные чаты.

Разразился скандал, после чего педагог уволилась и сменила место жительства.

Жители Татарского района рассказали, что учительница имела хорошую репутацию, в одиночку растила дочь и добиралась до школы из другого поселка. Она очень любила детей, но особое внимание уделяла одному из школьников, которому и отправила скандальное видео.

«Скорее всего, видео скинула в чаты мама Миши, когда заглянула в его телефон и увидела это», — рассказали сельчане журналистам «КП-Новосибирск».

Учительница уволилась из школы. Сама она уверяла — ролик предназначался взрослому человеку, но ее телефон взломали и видео разошлось по группам, пишет News.ru.

В районном управлении образования администрации сказали, что не в курсе инцидента.

В 2019 году в новосибирской школе в декрет ушла учительница, которая забеременела от одиннадцатиклассника. Пара сначала тайно встречалась, а затем влюбленные поженились. О скандальной истории сообщили родители других школьников. По их словам, о романе в школе знали, но молчали.