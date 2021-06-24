Поступай на экономику! Приёмная кампания в Алтайском филиале РАНХиГС набирает обороты

В современном мире экономические знания приобретают особую значимость — это понимание современных тенденций и перспектив не только в контексте экономических процессов и явлений, но и в обыденной жизни. Экономика — наше настоящее и наше будущее, поэтому сложно переоценить важность направления «Экономика».
Если мечтаешь открыть свой бизнес или продолжить дело родителей, без анализа сложившейся экономической ситуации и принятия решений по оптимизации используемых ресурсов и повышению эффективности бизнеса не обойтись. Обучение по направлению «Экономика» дает знания и умения эффективного ведения бизнеса с применением современных подходов и информационных технологий.
Знания по обществознанию и математике. Предмет Обществознание закладывает фундамент экономических знаний, являющихся основой для понимания экономических процессов и их взаимного влияния друг на друга. Математика позволяет делать расчеты экономических показателей, строить прогнозные модели развития процессов.
Экономика и управление финансами. Данный профиль «Экономика и управление финансами» создан, в большей степени, для тех, кто планирует связать свою жизнь с работой в банковском секторе, финансово-промышленных группах, государственных учреждениях, в сфере производства продукции и услуг. Но вместе с тем сфера финансов дает простор для оригинального мышления в тех направлениях экономики, которые считаются сегодня перспективными, а именно в финансировании крупных или инновационных проектов, страховании рисков, разработке новых инструментов пенсионного накопления и др.
Налоги и налогообложение. Обучение по данному профилю позволяет правильно начислить налоги, уплачивать и оптимизировать налоговую нагрузку. Данный профиль ориентирован, в первую очередь, на тех лиц, которые стремятся связать свое будущее с собственным бизнесом, обслуживанием предпринимательской деятельности предприятий и организаций всех форм собственности, со сферой планирования и исполнения бюджетов различных уровней. Кроме того, знания, полученные в процессе обучения уже на первом этапе, позволят самостоятельно заполнять декларации, работать с автоматизированными системами учета и разбираться в правовых аспектах будущей профессиональной деятельности.
- По профилю «Экономика и управление финансами»
- По профилю «Налоги и налогообложение»
По программе «Экономика и управление финансами» обучающиеся научатся:
- Составлять бизнес-план;
- Анализировать расходы и себестоимость производимой продукции;
- Разрабатывать стратегии ценообразования;
- Производить расчет показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
- Планировать и прогнозировать выручку, прибыль и другие финансовые показатели;
- Составлять сметы расходов учреждений;
- Производить расчет полной стоимости кредита и доходности банковских вкладов;
- Применять нормы, регулирующие бюджетные и валютные отношения в области страховой и банковской деятельности, учета и контроля;
- Осуществлять анализ и управление финансами организаций;
- Разрабатывать финансовые стратегии;
- Моделировать финансовые ситуации с учетом финансовых событий.
По программе «Налоги и налогообложение» студентов обучают:
- Разрабатывать экономические разделы планов предприятий;
- Понимать, оценивать и анализировать бухгалтерскую информацию, хозяйственные операции;
- Выбирать оптимальный налоговый режим для собственного бизнеса;
- Определять налогооблагаемую базу;
- Готовить налоговую отчетность предприятий, организаций;
- Использовать пакет прикладных программ 1С и основные информационные системы, используемые в экономике;
- Принимать корректные управленческие решения на основе анализа финансовых результатов деятельности организаций;
- Рассчитывать суммы к уплате в бюджет по различным налогам и сборам;
- Вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Во-первых, в научных мероприятиях: Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал», олимпиадах по статистике, налогам и налогообложению и др., конференциях студентов и молодых ученых всероссийского и международного уровня.
Во-вторых, чемпионатах и кубках: Чемпионат Business Battle — образовательный проект РАНХиГС по стратегии и управлению бизнесом для студенческих команд.
Всероссийский Кубок по менеджменту «Управляй», реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», состязательное мероприятие на основе бизнес-симулятора деятельности компании, позволяющая командам управлять виртуальным бизнесом в режиме онлайн, развивать и испытывать свои управленческие, профессиональные и предпринимательские компетенции.
RAISE — Всероссийский акселератор социальных инициатив, это образовательная программа, нацеленная на выявление и развитие социально ориентированных молодых лидеров на основе опыта разработки и реализации реальных студенческих социальных проектов с применением предпринимательского подхода.
Формируются системные знания о природе явлений и процессов в области денежного обращения, кредитования, инвестирования, учета и налогообложения, навыками выбора системы налогообложения, формирования личного и семейного бюджетов, использования цифровых технологий в профессиональной и повседневной жизни.
- В банковскую сферу: коммерческие банки;
- В коммерческие и некоммерческие организации на должности экономистов и бухгалтеров;
- В аудиторские компании, в т. ч. осуществляющие аутсорсинг бухгалтерского учета;
- В учреждения финансовой сферы: госучреждения, страховые компании, оценочные компании, клиринговые компании и др. финансовые организации;
- В инвестиционную сферу: государственные и негосударственные фонды, краудфандинг, брокерские компании и др.;
- В экономические службы коммерческих и некоммерческих организаций, Министерство экономического развития, Министерство финансов, таможенные и налоговые органы федерального и регионального уровней;
- А также организовать собственный бизнес.
После поступления участвуйте во всех активностях кафедры, только тогда вы сформируете все необходимые компетенции и будете востребованы на рынке труда!