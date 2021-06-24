Поступай на экономику! Приёмная кампания в Алтайском филиале РАНХиГС набирает обороты

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Какие образовательные программы имеются и на что ориентировано обучение по ним?

Экономика и управление финансами. Данный профиль «Экономика и управление финансами» создан, в большей степени, для тех, кто планирует связать свою жизнь с работой в банковском секторе, финансово-промышленных группах, государственных учреждениях, в сфере производства продукции и услуг. Но вместе с тем сфера финансов дает простор для оригинального мышления в тех направлениях экономики, которые считаются сегодня перспективными, а именно в финансировании крупных или инновационных проектов, страховании рисков, разработке новых инструментов пенсионного накопления и др.

Налоги и налогообложение. Обучение по данному профилю позволяет правильно начислить налоги, уплачивать и оптимизировать налоговую нагрузку. Данный профиль ориентирован, в первую очередь, на тех лиц, которые стремятся связать свое будущее с собственным бизнесом, обслуживанием предпринимательской деятельности предприятий и организаций всех форм собственности, со сферой планирования и исполнения бюджетов различных уровней. Кроме того, знания, полученные в процессе обучения уже на первом этапе, позволят самостоятельно заполнять декларации, работать с автоматизированными системами учета и разбираться в правовых аспектах будущей профессиональной деятельности.