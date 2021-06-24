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Образование
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Поступай на экономику! Приёмная кампания в Алтайском филиале РАНХиГС набирает обороты

Все мы знаем, что выбрать будущую профессию нелегко, чтобы помочь нашим абитуриентам определиться с выбором, запускаем рубрику «Хочу здесь учиться!». В ней мы подробно разберем направления и образовательные программы Алтайского филиала РАНХиГС.

Алтайский филиал РАНХиГС.

В современном мире экономические знания приобретают особую значимость — это понимание современных тенденций и перспектив не только в контексте экономических процессов и явлений, но и в обыденной жизни. Экономика — наше настоящее и наше будущее, поэтому сложно переоценить важность направления «Экономика».

1
Для чего поступать на направление «Экономика»?

Если мечтаешь открыть свой бизнес или продолжить дело родителей, без анализа сложившейся экономической ситуации и принятия решений по оптимизации используемых ресурсов и повышению эффективности бизнеса не обойтись. Обучение по направлению «Экономика» дает знания и умения эффективного ведения бизнеса с применением современных подходов и информационных технологий.

2
Какие знания необходимы для поступления?

Знания по обществознанию и математике. Предмет Обществознание закладывает фундамент экономических знаний, являющихся основой для понимания экономических процессов и их взаимного влияния друг на друга. Математика позволяет делать расчеты экономических показателей, строить прогнозные модели развития процессов.

3
Какие образовательные программы имеются и на что ориентировано обучение по ним?

Экономика и управление финансами. Данный профиль «Экономика и управление финансами» создан, в большей степени, для тех, кто планирует связать свою жизнь с работой в банковском секторе, финансово-промышленных группах, государственных учреждениях, в сфере производства продукции и услуг. Но вместе с тем сфера финансов дает простор для оригинального мышления в тех направлениях экономики, которые считаются сегодня перспективными, а именно в финансировании крупных или инновационных проектов, страховании рисков, разработке новых инструментов пенсионного накопления и др.

Налоги и налогообложение. Обучение по данному профилю позволяет правильно начислить налоги, уплачивать и оптимизировать налоговую нагрузку. Данный профиль ориентирован, в первую очередь, на тех лиц, которые стремятся связать свое будущее с собственным бизнесом, обслуживанием предпринимательской деятельности предприятий и организаций всех форм собственности, со сферой планирования и исполнения бюджетов различных уровней. Кроме того, знания, полученные в процессе обучения уже на первом этапе, позволят самостоятельно заполнять декларации, работать с автоматизированными системами учета и разбираться в правовых аспектах будущей профессиональной деятельности.

4
Профильные дисциплины, преподаваемые в рамках образовательных программ
  • По профилю «Экономика и управление финансами»
  • По профилю «Налоги и налогообложение»
5
Какие задачи ставятся перед студентами в процессе обучения?

По программе «Экономика и управление финансами» обучающиеся научатся:

  • Составлять бизнес-план;
  • Анализировать расходы и себестоимость производимой продукции;
  • Разрабатывать стратегии ценообразования;
  • Производить расчет показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
  • Планировать и прогнозировать выручку, прибыль и другие финансовые показатели;
  • Составлять сметы расходов учреждений;
  • Производить расчет полной стоимости кредита и доходности банковских вкладов;
  • Применять нормы, регулирующие бюджетные и валютные отношения в области страховой и банковской деятельности, учета и контроля;
  • Осуществлять анализ и управление финансами организаций;
  • Разрабатывать финансовые стратегии;
  • Моделировать финансовые ситуации с учетом финансовых событий.

По программе «Налоги и налогообложение» студентов обучают:

  • Разрабатывать экономические разделы планов предприятий;
  • Понимать, оценивать и анализировать бухгалтерскую информацию, хозяйственные операции;
  • Выбирать оптимальный налоговый режим для собственного бизнеса;
  • Определять налогооблагаемую базу;
  • Готовить налоговую отчетность предприятий, организаций;
  • Использовать пакет прикладных программ 1С и основные информационные системы, используемые в экономике;
  • Принимать корректные управленческие решения на основе анализа финансовых результатов деятельности организаций;
  • Рассчитывать суммы к уплате в бюджет по различным налогам и сборам;
  • Вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
6
В каких мероприятиях участвуют студенты в рамках этого направления?

Во-первых, в научных мероприятиях: Всероссийской олимпиаде «Я — профессионал», олимпиадах по статистике, налогам и налогообложению и др., конференциях студентов и молодых ученых всероссийского и международного уровня.

Во-вторых, чемпионатах и кубках: Чемпионат Business Battle — образовательный проект РАНХиГС по стратегии и управлению бизнесом для студенческих команд.

Всероссийский Кубок по менеджменту «Управляй», реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», состязательное мероприятие на основе бизнес-симулятора деятельности компании, позволяющая командам управлять виртуальным бизнесом в режиме онлайн, развивать и испытывать свои управленческие, профессиональные и предпринимательские компетенции.

RAISE — Всероссийский акселератор социальных инициатив, это образовательная программа, нацеленная на выявление и развитие социально ориентированных молодых лидеров на основе опыта разработки и реализации реальных студенческих социальных проектов с применением предпринимательского подхода.

7
С какими умениями и навыками выходит выпускник?

Формируются системные знания о природе явлений и процессов в области денежного обращения, кредитования, инвестирования, учета и налогообложения, навыками выбора системы налогообложения, формирования личного и семейного бюджетов, использования цифровых технологий в профессиональной и повседневной жизни.

8
— Куда сможет устроиться выпускник по окончании обучения?
  • В банковскую сферу: коммерческие банки;
  • В коммерческие и некоммерческие организации на должности экономистов и бухгалтеров;
  • В аудиторские компании, в т. ч. осуществляющие аутсорсинг бухгалтерского учета;
  • В учреждения финансовой сферы: госучреждения, страховые компании, оценочные компании, клиринговые компании и др. финансовые организации;
  • В инвестиционную сферу: государственные и негосударственные фонды, краудфандинг, брокерские компании и др.;
  • В экономические службы коммерческих и некоммерческих организаций, Министерство экономического развития, Министерство финансов, таможенные и налоговые органы федерального и регионального уровней;
  • А также организовать собственный бизнес.

После поступления участвуйте во всех активностях кафедры, только тогда вы сформируете все необходимые компетенции и будете востребованы на рынке труда!

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