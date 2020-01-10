Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 января -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Образование

Пожаловавшимся Путину выпускникам омского летного колледжа дадут вертолеты, чтобы знали как летать

В Омске выпускники летного колледжа, которые не могут получить дипломы из-за нехватки часов налета, наверстают практику на старых сломанных вертолетах, запланированных на ремонт, пишет «Омск-информ».

Вертолеты.
Вертолеты.
kremlin.ru

Омский летно-технический колледж ищет подрядчика для капитального ремонта вертолетов Ми-8. Отремонтировать планируется четыре машины за 130 млн рублей, на каждую по 32,5 миллиона.

Вертолеты были выпущены в 1982—1984 годах, с этого момента каждый уже ремонтировался по шесть-восемь раз. Последний раз их «пересобирали» в 2014—2015 годах.

Сейчас предполагается отремонтировать различные агрегаты (компрессоры, радиостанции, топливные баки и т. д.), устранить коррозию, провести техобслуживание спутниковой навигационной системы и заменить отслужившие свой срок комплектующие (аккумуляторы, шины, патрубки, насосы, фары и не только).

Военный вертолет Ми-8.
Военный вертолет Ми-8.
mil.ru

Также на машины нанесут эмаль и надпись с названием колледжа. Все работы должны быть выполнены за 90 дней с момента подписания контракта — ориентировочно к маю.

Планируется, что после ремонта вертолеты должны проработать еще восемь лет.

Ранее студенты колледжа записали обращение к прямой линии Владимира Путина, рассказав, что из-за малого количества техники они отстают по налету часов, не могут пройти практику и, соответственно, получить дипломы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость