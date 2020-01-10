Пожаловавшимся Путину выпускникам омского летного колледжа дадут вертолеты, чтобы знали как летать

Омский летно-технический колледж ищет подрядчика для капитального ремонта вертолетов Ми-8. Отремонтировать планируется четыре машины за 130 млн рублей, на каждую по 32,5 миллиона.
Вертолеты были выпущены в 1982—1984 годах, с этого момента каждый уже ремонтировался по шесть-восемь раз. Последний раз их «пересобирали» в 2014—2015 годах.
Сейчас предполагается отремонтировать различные агрегаты (компрессоры, радиостанции, топливные баки и т. д.), устранить коррозию, провести техобслуживание спутниковой навигационной системы и заменить отслужившие свой срок комплектующие (аккумуляторы, шины, патрубки, насосы, фары и не только).
Также на машины нанесут эмаль и надпись с названием колледжа. Все работы должны быть выполнены за 90 дней с момента подписания контракта — ориентировочно к маю.
Планируется, что после ремонта вертолеты должны проработать еще восемь лет.
Ранее студенты колледжа записали обращение к прямой линии Владимира Путина, рассказав, что из-за малого количества техники они отстают по налету часов, не могут пройти практику и, соответственно, получить дипломы.