Пожаловавшимся Путину выпускникам омского летного колледжа дадут вертолеты, чтобы знали как летать

В Омске выпускники летного колледжа, которые не могут получить дипломы из-за нехватки часов налета, наверстают практику на старых сломанных вертолетах, запланированных на ремонт, пишет « Омск-информ ».

Омский летно-технический колледж ищет подрядчика для капитального ремонта вертолетов Ми-8. Отремонтировать планируется четыре машины за 130 млн рублей, на каждую по 32,5 миллиона.

Вертолеты были выпущены в 1982—1984 годах, с этого момента каждый уже ремонтировался по шесть-восемь раз. Последний раз их «пересобирали» в 2014—2015 годах.

Сейчас предполагается отремонтировать различные агрегаты (компрессоры, радиостанции, топливные баки и т. д.), устранить коррозию, провести техобслуживание спутниковой навигационной системы и заменить отслужившие свой срок комплектующие (аккумуляторы, шины, патрубки, насосы, фары и не только).

Военный вертолет Ми-8. mil.ru

Также на машины нанесут эмаль и надпись с названием колледжа. Все работы должны быть выполнены за 90 дней с момента подписания контракта — ориентировочно к маю.

Планируется, что после ремонта вертолеты должны проработать еще восемь лет.

Ранее студенты колледжа записали обращение к прямой линии Владимира Путина, рассказав, что из-за малого количества техники они отстают по налету часов, не могут пройти практику и, соответственно, получить дипломы.