Правительство утвердило биометрическую сдачу экзаменов в вузах. Как это будет выглядеть

Дистанционная сдача экзаменов с использованием биометрической системы — вынужденная мера в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Предполагается, что студенты смогут проходить промежуточную аттестацию с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), которая сейчас формируется в стране.
Решение о сдаче экзаменов в таком формате принимает руководство вуза и только при согласии самого студента.
Перед экзаменом с использованием ЕБС студент проходит процедуру так называемого «прокторинга». Он должен будет произнести перед камерой вслух случайную числовую последовательность.
«Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена», — разъясняется на сайте правительства.
В постановлении отмечается, что сдача экзаменов с использованием ЕБС будет возможна для студентов, которые обучаются по системам бакалавриата, магистратуры и специалитета.