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Образование

Правительство утвердило биометрическую сдачу экзаменов в вузах. Как это будет выглядеть

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил порядок дистанционной сдачи экзаменов в вузах с использованием биометрической системы. Планируется, что новшество будет применяться в 2021—2022 учебном году. Документ размещен на сайте кабмина.

Матрица.
Матрица.
CC0

Дистанционная сдача экзаменов с использованием биометрической системы — вынужденная мера в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Предполагается, что студенты смогут проходить промежуточную аттестацию с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), которая сейчас формируется в стране.

Решение о сдаче экзаменов в таком формате принимает руководство вуза и только при согласии самого студента.

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0

Перед экзаменом с использованием ЕБС студент проходит процедуру так называемого «прокторинга». Он должен будет произнести перед камерой вслух случайную числовую последовательность.

«Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена», — разъясняется на сайте правительства.

В постановлении отмечается, что сдача экзаменов с использованием ЕБС будет возможна для студентов, которые обучаются по системам бакалавриата, магистратуры и специалитета.

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