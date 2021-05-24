Правовой статус выпускника вуза

«Последние звонки» прозвенели не только для учеников общеобразовательных школ, но и для выпускников высших учебных заведений.

Для тысяч молодых специалистов станут актуальны вопросы юридического положения, о правовом статусе выпускников вузов рассказывает доцент кафедры гражданского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС Светлана Бондаренко.

Для получения статуса выпускника вуза необходимо успешно пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) и получить документ об образовании (диплом). В соответствии со ст.59 Закона об образовании в Российской Федерации к ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.

Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому вузом.

Обучающимся по образовательным программам после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей образовательной программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования (приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301).

Остановимся на отдельных вопросах правового положения выпускника вуза, его правах и гарантиях.

Впервые легально закреплены основные понятия, имеющие отношение к выпускникам вуза, в федеральном законе от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».

Молодой специалист — лицо не старше 35 лет, завершившее обучение по программам среднего или высшего профессионального образования, впервые устраивающееся на работу в соответствии с полученной квалификацией

Молодежь, молодые граждане — социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно;

Молодая семья — лица, состоящие в заключенном в установленном законодательством Российской Федерации порядке браке, в том числе воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно.

Вопросы трудоустройства являются наиболее важными для выпускников. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность информации о трудоустройстве выпускников (ст.29 Закона об образовании).

При этом, статистика показывает, что 80% выпускников Алтайского филиала РАНХиГС получают предложения о работе еще в период обучения, а более 90% выпускников работают по специальности уже в течение года после выпуска.

При этом, трудоустройство бакалавров, обучающихся на основе договора о целевом обучении, осуществляется не позднее срока, установленного договором, с указанием места осуществления трудовой деятельности в соответствии с полученной квалификацией.

Договор о целевом обучении может заключаться с федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (в том числе, для обучения в магистратуре).

В случае неисполнения заказчиком целевого обучения обязательств по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом обучении, он выплачивает ему компенсацию в размере трехкратной среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого он должен был быть трудоустроен.

В случае неисполнения гражданином, заключившим договор о целевом обучении, осуществления трудовой деятельности в течение трех лет он обязан возместить заказчику целевого обучения расходы, связанные с предоставлением мер поддержки.

Важно, что абз. 4 ч. 4 ст. 70 ТК РФ установлен запрет на установление испытания для лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня.

Статус «молодой специалист» сохраняется за работником в течение определенного законом или работодателем в локальных нормативных актах времени (как правило, от года до трех лет). В большинстве организаций срок сохранения статуса устанавливает сам работодатель.

Выпускник вуза после завершения обучения по программе бакалавриата может повышать уровень образования в магистратуре, что имеет практическое значение для трудоустройства и дальнейшего продвижения выпускников по карьерной лестнице, а в некоторых случаях является обязательным.

Например, в области юриспруденции:

Судьей может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» (ст. 4 Закона о статусе судей).

Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, получившие по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция», или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция», или высшее образование по специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей «Юриспруденция», с присвоением квалификации «юрист» (ст. 40.1 ФЗ о прокуратуре).

В области государственного и муниципального управления:

Для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей гражданской службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Важными гарантиями для молодых специалистов являются меры финансовой поддержки молодых специалистов.

На федеральном и региональном уровне молодым специалистам в основном установлены социальные гарантии в виде льготного жилищного кредитования, подъемных и т.п.

Одной из таких гарантий выступает государственная поддержка в виде социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа (далее — жилищный кредит) на приобретение жилья по договору купли-продажи, уплату цены договора участия в долевом строительстве или цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве, если она соответствует следующим требованиям (пп. «г», «з» п. 2, п. 6 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050):

Условия:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

молодая семья в установленном законом порядке признана нуждающейся в жилом помещении;

у семьи имеются доходы , позволяющие получить кредит.

При этом, указанная социальная выплата может быть использована:

для погашения суммы основного долга ( части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам , в том числе по жилищным кредитам на уплату цены договора участия в долевом строительстве ( пп. «е», «и» п. 2 Правил).

Размер социальной выплаты определяется в соответствии со следующими условиями (п. 10 Правил):

при отсутствии у молодой семьи детей — 30% расчетной стоимости жилья;

при наличии ребенка ( детей), в том числе для неполной молодой семьи , состоящей из одного родителя и ребенка ( детей), — 35% расчетной стоимости жилья.

Стоимость жилья при этом зависит от установленного по муниципальному образованию норматива стоимости 1 кв. м жилого помещения площадью (п. п. 13, п.15 Правил).

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи , состоящей из двух человек, — 42 кв. м;

состоящей из двух человек, — 42 кв. м; семьи , состоящей из трех и более человек, — по 18 кв. м на одного человека.

Законодательством субъектов федерации и муниципальных образований могут быть предоставлены и другие меры финансовой поддержки молодым специалистам отдельных направлений подготовки и места трудоустройства (например, учителям, врачам в сельской местности).

Для отдельных категорий молодых специалистов законодатель устанавливает специальные меры социальной поддержки.