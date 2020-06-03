Преподаватель Алтайского филиала РАНХиГС стал победителем общероссийского конкурса научно-популярного стендапа

Научный стендап проходит в формате интеллектуального поединка молодых ученых. Его прототипом стал распространенный в Европе, России и Америке формат Science Slam — научная битва молодых ученых, где они презентуют свои исследования в ходе увлекательного стендап-шоу в неформальной обстановке. У каждого слэмера есть 3−5 минут, чтобы доходчиво, интересно и остроумно рассказать о своих научных достижениях, используя слайды, графику и подручные средства.

Изначально планировалось проведение очного мероприятия, однако из-за пандемии оно было перенесено в онлайн-формат. В рамках конкурса участники готовили видеовыступления, которые затем оценивали жюри и зрители.

Конкурсантами стали преподаватели и студенты вузов Новосибирска, Барнаула, Смоленска. Алтайский филиал РАНХиГС представил Артем Шмаков, к. ф. н., доцент кафедры психологии и социологии управления. На конкурсе преподаватель выступил с темой «Коммуникативные эффекты, возникающие в процессе длительного дистанционного общения».

По итогам онлайн-состязания Артем Алексеевич стал победителем в номинации «Профессионалы» среди преподавателей, а также получил приз зрительских симпатий.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС