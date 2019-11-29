Преподавателей хотят проверять у психиатров после ЧП с доцентом-расчленителем

Госдума РФ рассмотрит предложение ввести обязательное психиатрическое обследование для желающих устроиться преподавателями в школы, вузы и колледжи.

Действующим педагогам его предложили проходить раз в пять лет. Законопроект внесли единороссы Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

«Обследование должно быть условием для допуска к работе, а выявленные расстройства — поводом для отстранения», — приводит мнение депутатов «Интерфакс».

Ужесточить требования к здоровью работников образования парламентарии предложили на фоне ситуации с историком Олегом Соколовым, обвиненным в начале ноября в убийстве молодой аспирантки, пишет ura.ru.

«Доцент неоднократно проявлял признаки психических расстройств в общении со своими студентами», — поясняют свою инициативу депутаты.

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, по версии следствия, застрелил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября.

ЧП

9 ноября историка подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены части тела Ещенко и травматический пистолет. Доцент признал свою вину.

Позже историк пытался покончить с собой во время следственного эксперимента.