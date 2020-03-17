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Преподаватели академии выступили экспертами по вопросам защиты прав предпринимателей

Комментарий финансовых экспертов по делу «Компании Холидей»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае провел рабочую встречу в рамках семинара «Признание юридического факта „обычная хозяйственная деятельность“ при банкротстве». В мероприятии приняли участие представители юридических служб поставщиков предприятия- банкрота ООО «Компания Холидей», УФНС России по Алтайскому краю, Адвокатской палаты Алтайского края, общественные эксперты Pro Bono при уполномоченном по защите прав предпринимателей, преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС.

Преподаватели академии выступили экспертами по вопросам защиты прав предпринимателей.
Преподаватели академии выступили экспертами по вопросам защиты прав предпринимателей.
Алтайский филиал РАНХиГС.

От Алтайского филиала РАНХиГС в мероприятии приняли участие к.п.н. Светлана Бондаренко, доцент кафедры гражданского права и процесса, и Наталья Вегера, доцент кафедры трудового и предпринимательского права.

В рамках круглого стола участники обсудили проблемные вопросы и выработали рекомендации по методам защиты прав предпринимателей от недобросовестных действий руководства и конкурсного управляющего предприятия-банкрота.

Отметим, ранее в адрес уполномоченных по защите прав предпринимателей в Сибирском федеральном округе стали поступать обращения от руководителей компаний-поставщиков и партнеров-банкротов ООО «Компания Холидей» с просьбой защитить их интересы. Поставщикам ритейлера предъявили требования о возврате денег за доставленный товар в ТС «Холидей». Оспаривание сделок арбитражным управляющим может обанкротить сотни компаний.

В ходе обсуждения приглашенные эксперты дали ряд рекомендаций предпринимателям для подготовки обращения в Арбитражный суд Алтайского края.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС.

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