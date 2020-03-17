Преподаватели академии выступили экспертами по вопросам защиты прав предпринимателей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае провел рабочую встречу в рамках семинара «Признание юридического факта „обычная хозяйственная деятельность“ при банкротстве». В мероприятии приняли участие представители юридических служб поставщиков предприятия- банкрота ООО «Компания Холидей», УФНС России по Алтайскому краю, Адвокатской палаты Алтайского края, общественные эксперты Pro Bono при уполномоченном по защите прав предпринимателей, преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС .

От Алтайского филиала РАНХиГС в мероприятии приняли участие к.п.н. Светлана Бондаренко, доцент кафедры гражданского права и процесса, и Наталья Вегера, доцент кафедры трудового и предпринимательского права.

В рамках круглого стола участники обсудили проблемные вопросы и выработали рекомендации по методам защиты прав предпринимателей от недобросовестных действий руководства и конкурсного управляющего предприятия-банкрота.

Отметим, ранее в адрес уполномоченных по защите прав предпринимателей в Сибирском федеральном округе стали поступать обращения от руководителей компаний-поставщиков и партнеров-банкротов ООО «Компания Холидей» с просьбой защитить их интересы. Поставщикам ритейлера предъявили требования о возврате денег за доставленный товар в ТС «Холидей». Оспаривание сделок арбитражным управляющим может обанкротить сотни компаний.

В ходе обсуждения приглашенные эксперты дали ряд рекомендаций предпринимателям для подготовки обращения в Арбитражный суд Алтайского края.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС.