Преподавателя АлтГУ из Германии оштрафовали за сбор персональных данных

Димитрий Кренц прибыл в Барнаул из Германии по программе DAAD — международный обмен преподавателями и студентами между университетами.
В АлтГУ он получил место старшего преподавателя кафедры иностранных языков института истории и международных отношений, преподает немецкий язык для студентов-историков.
В решение суда говорится о том, что Кренц, работая с магистрантами АлтГУ, собирал персональные данные без соответствующего согласия и с нарушениями установленного в вузе порядка сбора и хранения. В том числе данные из практических работ магистрантов.
Для чего именно Димитрий Кренц собирал информацию, точно узнать не удалось — на звонок корреспондента altapress.ru он не ответил.
Но не исключено, что таким образом «иностранный товарищ» мог осуществлять сбор информации о самых перспективных научных работниках в университете.