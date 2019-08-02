Пресс-служба АлтГУ стала лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Профи»

Всего в конкурсе приняло участие свыше 300 российских вузов. Согласно положению, участвовали все вузы, чьи RSS-ленты были подключены к автоматизированной системе сбора новостей сайта akvobr.ru. Участие в конкурсе бесплатное.

Алтайский государственный университет вошел в число победителей престижной номинации «Профи», разделив победу с такими ведущими вузами, как Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский Томский государственный университет. При этом больше ни один опорный университет не вошел в число победителей в номинации конкурса для профессионалов вузовского PR.

Елена Кораблева,

координатор проекта:

В 2019 году в Положение о конкурсе внесен ряд существенных изменений. Так, в части критериев оценивания, помимо частоты публикаций, качества (полнота, содержание, структура), целевого диапазона, теперь учитывается seo-компонент и наличие/качество визуального контента. Также учитывается тематика новостного потока: процент тематических материалов от общего количества.

Диплом лауреата в номинации «ПРОФИ». Фото: архив АлтГУ.

По сумме итоговых баллов отборочного этапа экспертами определен топ-15 финалистов по каждой номинации. Учитывая нововведения 2016 года (не более 2-х номинаций для одного вуза), если участник попадал в списки 3-х и более номинаций, меньший результат отсекался. Эта мера позволила ряду пресс-служб региональных вузов впервые попасть в списки номинантов.

Впервые в 2019 году вводится номинация «Гран-при» конкурса, обладателем которого станет абсолютный победитель по итогам балльной оценки и голосования комиссии. Абсолютный победитель будет объявлен на пресс-конференции в Москве (дата и время проведения уточняются).

Напомним, что пресс-служба АлтГУ уже в пятый раз входит в число победителей ежегодного конкурса «Пресс-служба вуза» издательства «Аккредитация в образовании». Очередной успех подтверждает высокие результаты работы управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ. Так, например, в ежемесячном рейтинге медиаактивности опорных университетов МИА «Россия сегодня» АлтГУ стабильно занимает лидирующую позицию. В рейтинге «Бренд», входящем в «Национальный рейтинг университетов» РФ ИА «Интерфакс», АлтГУ в 2019 году занял 28−29 место, уверенно поднявшись на 7 позиций по сравнению с прошлым годом.

Справка

Всероссийский конкурс «Пресс-служба вуза» проводится издательством «Аккредитация в образовании» с 2013 года с целью повышения уровня информационной открытости системы образования, для поощрения активности пресс-служб, способствующих укреплению имиджа вузов.

За шесть лет проведения конкурса «Пресс-служба вуза» участниками стали более 400 образовательных организаций высшего образования из 24 регионов страны, более 100 вузов были отмечены в качестве лауреатов и победителей конкурса в 8 номинациях.