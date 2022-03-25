25 марта
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Образование

Престижный бийский лицей отменил набор первоклассников

Бийский лицей в 2022 году не будет набирать первоклашек, сообщает «Бийский рабочий». Директор учреждения Нина Полежаева пояснила, что предположительно и в последующие годы престижный лицей не будет вести набор в первые классы.

Бийский лицей.
Бийский лицей.
biysk-liceum.ru

Решение принято не администрацией учреждения и не на местном уровне, отметила директор. Это связано с изменением федерального законодательства, в частности, поправками в правила набора в общеобразовательные учреждения, в том числе в начальную школу.

Исходя из этого было принято решение о корректировке госзадания, чтобы сохранить главное назначения лицея — уровень так называемого «рекордного» образования (олимпиадного, профильного и углубленного).

«Мы работаем в соответствии с госзаданием. Знаю, что ситуация встревожила многих родителей будущих первоклассников, и их интересует, почему это произошло. Ответ такой же: изменено госзадание. В 2022 году действительно не будет набора в первый класс, но по-прежнему будут наборы в 5, 8 и 10 классы. Полную информацию по числу мест родителям лучше отслеживать на официальном сайте лицея», — прокомментировала Полежаева.

К слову, набор в 5, 8 и 10 конкурсный. Во все другие классы возможен перевод только при наличии свободных мест, например, когда семья одного из учеников переезжает.

Директор добавила, что за учителями сохранится нагрузка, о сокращениях учителей речь не идет.

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