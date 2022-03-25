Престижный бийский лицей отменил набор первоклассников

Решение принято не администрацией учреждения и не на местном уровне, отметила директор. Это связано с изменением федерального законодательства, в частности, поправками в правила набора в общеобразовательные учреждения, в том числе в начальную школу.

Исходя из этого было принято решение о корректировке госзадания, чтобы сохранить главное назначения лицея — уровень так называемого «рекордного» образования (олимпиадного, профильного и углубленного).

«Мы работаем в соответствии с госзаданием. Знаю, что ситуация встревожила многих родителей будущих первоклассников, и их интересует, почему это произошло. Ответ такой же: изменено госзадание. В 2022 году действительно не будет набора в первый класс, но по-прежнему будут наборы в 5, 8 и 10 классы. Полную информацию по числу мест родителям лучше отслеживать на официальном сайте лицея», — прокомментировала Полежаева.