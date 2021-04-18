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Образование

Президент помог включить Интернет в алтайской школе

Доступ ко всемирной паутине все-таки появился в сельской школе Красногорского района после того, как общественники обратились на прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Об уникальных возможностях президента ускорять любые процессы в стране рассказывает региональное отделение ОНФ,

Школа размещена в селе Березовка. Это один из отдаленных населенных пунктов в предгорьях Алтая.

Анализируя обращения на прямую линию с президентом, в ОНФ обратили внимание и на ситуацию в Красногорском районе. Правда, решение вопроса длилось еще четыре месяца.

«В декабре директор Березовской школы подал заявку в администрацию Красногорского района на выделение средств для монтажа внутренней локальной сети. В марте деньги выделили, и в начале апреля беспроводным интернетом был обеспечен каждый кабинет Березовской школы», — сообщает ОНФ.

Напомним, что президент Путин поставил задачу перед правительством к концу 2021 года полностью решить проблему доступа к Интернету в российских школах.

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