Сергея Землюкова переизбрали на должность президента АлтГУ до 2026 года

Ученый совет АлтГУ принял решение переизбрать президента АлтГУ Сергея Землюкова на трехлетний срок с ноября 2023 года по ноябрь 2026 года. За это проголосовало большинство членов ученого совета, — сообщили в информационном центре НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ.

На ученом совете университета, состоявшемся 28 марта, президент АлтГУ, руководитель НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Сергей Землюков представил отчет о работе в должности президента университета за последние пять лет. В нем были представлены результаты участия президента во всех значимых мероприятиях, которые позволили АлтГУ успешно завершить программу развития опорных университетов Минобрнауки РФ и победить в федеральном проекте «Приоритет 2030» с дополнительным финансированием в 100 млн рублей.

За пять лет работы президенту АлтГУ удалось открыть два диссертационных совета — в Институте гуманитарных наук и в Институте цифровых технологий, электроники и физики, а также завершить подготовку проекта строительства нового научно-лабораторного корпуса.

По инициативе Сергея Землюкова к 50-летию АлтГУ был проведен ребрендинг университета, новым символом которого стал сокол, началась подготовка юбилейных изданий по истории университета.

В ходе обсуждения результатов отчета членами ученого совета был отмечен большой вклад президента в развитие АлтГУ, а также рекомендовано продолжить работу совместно с ректоратом по всем стратегическим направлениям развития университета.

Сергей Землюков также представил ключевые результаты реализации международного междисциплинарного интеграционного проекта НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» за 2020−2022 годы. Это самый наукоёмкий и масштабный по объемам федерального финансирования проект АлтГУ, постоянно действующая диалоговая площадка для научно-образовательного, академического и студенческого сообщества стран Центральной Азии.

На базе научно-образовательного центра были проведены Первый и Второй международные алтаистические форумы, а сам «Большой Алтай» уже заслужил статус международного центра мирового уровня по изучению тюркологии и алтаистики.

На протяжении последних пяти лет Сергей Землюков вел самую активную работу по продвижению созданной в 2013 году на базе АлтГУ Ассоциации азиатских университетов, а также по подготовке и проведению крупных международных научных и образовательных мероприятий. Среди них — прошедший осенью прошлого года V Международный образовательный форум «Алтай-Азия 2022: Евразийское образовательное пространство — новые вызовы и лучшие практики».

Работал и продолжаю работать на благо университета. Благодаря коллективу АлтГУ, многолетней и плодотворной работе всех моих коллег — ученых и преподавателей — университет занял позицию флагмана в процессах евразийской научно-образовательной интеграции. Нам нельзя останавливаться на достигнутом, нужно идти вперед, жить, как говорится в новом слогане АлтГУ, — «опережая время», — прокомментировал свое переизбрание президент АлтГУ Сергей Землюков.