Президентская академия открыла набор на программу бесплатного переобучения граждан «Содействие занятости»

В Алтайском филиале Президентской академии в этом году доступны 4 программы профессиональной переподготовки и 6 программ повышения квалификации.
— Мы приглашаем граждан, находящихся в уязвимом положении на рынке труда, бесплатно получить новую профессию. Программы сформированы по востребованным направлениям. Их длительность зависит от выбранной программы и графика обучения — от трёх недель до трёх месяцев, — комментирует Ирина Мосина, директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС.
Филиал предлагает 4 программы профессиональной переподготовки:
- Государственное и муниципальное управление
- Психология управления
- Специалист по управлению персоналом
- Юриспруденция
Кроме того, для переобучения доступно 6 программ повышения квалификации:
- Бухгалтерский учет в бюджетных организациях
- Интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании
- Основы работы с маркетплейсами
- Таргетинг: с нуля до первой прибыли
- Специалист в сфере закупок
- Кадровое делопроизводство. Управление кадрами
Принять участие в федеральном проекте «Содействие занятости» могут:
- граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3 лет;
- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
- безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;
- работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников;
- граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
- граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям: не занятые по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву, не имеющие среднего профессионального и высшего образования, не занятые по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации, находящиеся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников организации), обучающиеся на последних курсах по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа.
Узнайте подробнее об обучении в рамках проекта «Содействие занятости» в Президентской академии и на портале «Работа в России». Информация о программах бесплатной переподготовки также размещена в социальных сетях VK, ОК, Telegram. Задать вопросы и оставить обращение можно в кол-центре проекта по телефону
Напомним, Президентская академия выступает оператором федерального проекта «Содействие занятости» и предлагает свыше 1000 бесплатных образовательных программ, при этом для каждого региона набор программ свой — он сформирован с учётом потребностей локального рынка труда. Cреди направлений подготовки: государственное и муниципальное управление, бухгалтерский учет и анализ, юриспруденция, дизайн, маркетинг и множество других. В реализации проекта участвуют 45 региональных филиалов РАНХиГС, а также более 100 партнерских образовательных организаций.