Президентская академия открыла набор на программу бесплатного переобучения граждан «Содействие занятости»

В Президентской академии стартовал прием заявок на программы бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». РАНХиГС реализует проект третий год и дает возможность гражданам, которые находятся в уязвимом положении на рынке труда, приобрести новые знания, компетенции и навыки для дальнейшего трудоустройства. Только за 2022 год обучение в академии прошли 66 тысяч человек, более 50 тысяч из них трудоустроились.