Приглашаем на ежегодный «День тренингов» в Алтайский филиал РАНХиГС

В программе: тренинги и мастер-классы по вопросам эффективной коммуникации, командообразованию и тайм-менеджменту. Специалисты расскажут, как развивать лидерские качества и креативное мышление, научат уверенной речи и помогут определиться с карьерным путем. Всего запланировано 17 тренингов различных направлений и уникальных форм проведения. В качестве спикеров выступят молодежные и бизнес-тренеры Алтайского края, а также выпускники и студенты Президентской академии.
Обучение бесплатное и спланировано так, что каждый участник может выбрать наиболее интересные для него темы.
10.00 — 11.00: регистрация участников.
11.00 — 11.20: открытие «Дня тренингов».
11.20 — 13.00: выступление спикеров.
13.00 — 13.30: кофе-брейк.
13.30 — 15.30: тренинги по выбору (1-я волна).
15.40 — 17.40: тренинги по выбору (2-я волна).
17.40 — 18.00: закрытие «Дня тренингов».
Регистрация на мероприятие обязательна. Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной программой можно на сайте «День тренингов».
Дополнительная информация, фотоотчеты с предыдущих «Дней тренингов» — в официальной группе «ВКонтакте».
Дата: 17 ноября 2019 г.
Время: 10.00.
Место: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, Алтайский филиал РАНХиГС
Справка
«День тренингов» — это Всероссийский образовательный проект, помогающий молодым людям приобрести целый ряд полезных надпрофессиональных навыков (soft skills). Тренинги проводят опытные молодежные тренеры, а также специальные гости — лучшие бизнес-тренеры России.