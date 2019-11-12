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Образование
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Приглашаем на ежегодный «День тренингов» в Алтайский филиал РАНХиГС

17 ноября (воскресенье) состоится Всероссийский образовательный проект «День тренингов». Приглашаем школьников, студентов и всех заинтересованных лиц от 14 до 30 лет.

Всероссийский образовательный проект «День тренингов»
Всероссийский образовательный проект «День тренингов»
Источник: Алтайский филиал РАНХиГС.

В программе: тренинги и мастер-классы по вопросам эффективной коммуникации, командообразованию и тайм-менеджменту. Специалисты расскажут, как развивать лидерские качества и креативное мышление, научат уверенной речи и помогут определиться с карьерным путем. Всего запланировано 17 тренингов различных направлений и уникальных форм проведения. В качестве спикеров выступят молодежные и бизнес-тренеры Алтайского края, а также выпускники и студенты Президентской академии.

Обучение бесплатное и спланировано так, что каждый участник может выбрать наиболее интересные для него темы.

Программа

10.00 — 11.00: регистрация участников.

11.00 — 11.20: открытие «Дня тренингов».

11.20 — 13.00: выступление спикеров.

13.00 — 13.30: кофе-брейк.

13.30 — 15.30: тренинги по выбору (1-я волна).

15.40 — 17.40: тренинги по выбору (2-я волна).

17.40 — 18.00: закрытие «Дня тренингов».

Регистрация на мероприятие обязательна. Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной программой можно на сайте «День тренингов».

Дополнительная информация, фотоотчеты с предыдущих «Дней тренингов» — в официальной группе «ВКонтакте».

Дата: 17 ноября 2019 г.
Время: 10.00.
Место: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, Алтайский филиал РАНХиГС

Справка

«День тренингов» — это Всероссийский образовательный проект, помогающий молодым людям приобрести целый ряд полезных надпрофессиональных навыков (soft skills). Тренинги проводят опытные молодежные тренеры, а также специальные гости — лучшие бизнес-тренеры России.

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