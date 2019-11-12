Приглашаем на ежегодный «День тренингов» в Алтайский филиал РАНХиГС

17 ноября (воскресенье) состоится Всероссийский образовательный проект «День тренингов». Приглашаем школьников, студентов и всех заинтересованных лиц от 14 до 30 лет.

В программе: тренинги и мастер-классы по вопросам эффективной коммуникации, командообразованию и тайм-менеджменту. Специалисты расскажут, как развивать лидерские качества и креативное мышление, научат уверенной речи и помогут определиться с карьерным путем. Всего запланировано 17 тренингов различных направлений и уникальных форм проведения. В качестве спикеров выступят молодежные и бизнес-тренеры Алтайского края, а также выпускники и студенты Президентской академии.

Обучение бесплатное и спланировано так, что каждый участник может выбрать наиболее интересные для него темы.

Программа 10.00 — 11.00: регистрация участников. 11.00 — 11.20: открытие «Дня тренингов». 11.20 — 13.00: выступление спикеров. 13.00 — 13.30: кофе-брейк. 13.30 — 15.30: тренинги по выбору (1-я волна). 15.40 — 17.40: тренинги по выбору (2-я волна). 17.40 — 18.00: закрытие «Дня тренингов».

Регистрация на мероприятие обязательна. Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной программой можно на сайте «День тренингов».

Дополнительная информация, фотоотчеты с предыдущих «Дней тренингов» — в официальной группе «ВКонтакте».

Дата: 17 ноября 2019 г.

Время: 10.00.

Место: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, Алтайский филиал РАНХиГС

Справка

«День тренингов» — это Всероссийский образовательный проект, помогающий молодым людям приобрести целый ряд полезных надпрофессиональных навыков (soft skills). Тренинги проводят опытные молодежные тренеры, а также специальные гости — лучшие бизнес-тренеры России.