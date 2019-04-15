Приглашаем принять участие в семинаре на тему «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»

В семинаре:
- Описание всех этапов деловых переговоров от подготовки до анализа результатов.
- Правила написания делового письма.
- Семь шагов к созданию убедительной продающей презентации вашего продукта.
- Классификация культур по Ричарду Льюису.
- Разбор невербального поведения во время переговоров.
Как зарегистрироваться на семинар?
- Пройти по ссылке exportedu.ru/events
Выбрать в календаре 16 апреля и интересующее вас событие в г. Барнауле
- Записаться на семинар и пройти авторизацию на сайте exportedu.ru/events/1085/subscribe
- После внесения данных о вашей организации обязательно прикрепить письмо — направление в личном кабинете на участие (ссылка указана ниже).
Участие для СМСП бесплатно!
Запись
Письмо-направление ссылка
По вопросам проведения семинара: 8 (3852) 229−266,sitnikova.ea@altaicpp.ru
Возрастное ограничение 16+