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Приглашаем принять участие в семинаре на тему «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров»

  • Событие состоится: 16.04.2019 г. с 9.00 до 18.00
  • Место проведения: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
  • Организатор: Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр)
Семинар.
Семинар.
СС0
В семинаре:
  • Описание всех этапов деловых переговоров от подготовки до анализа результатов.
  • Правила написания делового письма.
  • Семь шагов к созданию убедительной продающей презентации вашего продукта.
  • Классификация культур по Ричарду Льюису.
  • Разбор невербального поведения во время переговоров.
Как зарегистрироваться на семинар?
  1. Пройти по ссылке exportedu.ru/events
    Выбрать в календаре 16 апреля и интересующее вас событие в г. Барнауле
  2. Записаться на семинар и пройти авторизацию на сайте exportedu.ru/events/1085/subscribe
  3. После внесения данных о вашей организации обязательно прикрепить письмо — направление в личном кабинете на участие (ссылка указана ниже).

Участие для СМСП бесплатно!

Запись

Письмо-направление ссылка

По вопросам проведения семинара: 8 (3852) 229−266,sitnikova.ea@altaicpp.ru

Возрастное ограничение 16+

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