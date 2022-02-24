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Образование

Признание ДНР и ЛНР внесут в школьные учебники по истории и географии

Издательство «Просвещение» добавит в школьные учебники информацию о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик, пишет РБК.

В новокалманской школе.
В новокалманской школе.
altapress.ru

Об этом журналистам сообщил представитель издательства.

«Значимые исторические события всегда находят отражение в учебных изданиях. Такое историческое событие, как признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, безусловно, найдет отражение в выпускаемых нами учебниках», — заявил он.

В «Просвещении» также отметили, что содержание учебников и учебных пособий разрабатывается в строгом соответствии с актуальной нормативно-правовой базой, в том числе с федеральным законом «Об образовании» и федеральными государственными образовательными стандартами.

Учебники пройдут соответствующие экспертизы как внутри издательства, так и в Министерстве просвещения.

Изменения в картах и атласах по географии могут быть внесены только на основании соответствующих документов МИДа и Росреестра.

Напомним, указ о признании Донецкой и Луганской народных республик президент России Владимир Путин подписал 21 февраля.

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