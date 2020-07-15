Проблемы дистанционного повышения квалификации работников АПК и пути их решения

В 90-е годы прошлого века на государственном уровне встал вопрос о непрерывном образовании специалистов сельского хозяйства. Тогда в 68 регионах, в том числе в Алтайском крае, были созданы институты повышения квалификации работников сельхозпроизводств. Цель была одна — нарастить объемы производимой продукции, а значит, повысить профессионализм специалистов АПК края. С этой целью и был создан Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса (АИПК). Altapress.ru узнал, зачем селянам повышать квалификацию и почему алтайские аграрии начали осваивать дистанционку еще семь лет назад.

На пользу аграриев

В отличие от других образовательных учреждений, которые дают базовое образование, институт ежегодно актуализирует свои программы обучения. «Если у селян появляется проблема, то мы обязательно должны разработать программу, которая поможет им эту проблему решить. Поэтому наши курсы меняются из года в год», — рассказал ректор АИПК Василий Чижов.

Иногда название программы остается тем же, но информация, которую впоследствии выдают слушателям, меняется в соответствии с текущей ситуацией. Так, специалисты института могут подсказать сельхозпроизводителю, каким образом можно минимизировать потери или избежать их.

Сейчас в Алтайском крае остро встал вопрос по ситуации с засухой — губернатор Виктор Томенко объявил режим ЧС. А институт уже скорректировал свои программы с учетом нынешних климатических условий.

Василий Чижов,

ректор АИПК:

Существует ряд приемов, которые при такого рода засухах помогают селянам минимизировать потери. Также мы рассматриваем вопросы страхования посевов — интегрируем эту тему в программы, которые у нас уже имеются. Если у аграриев назревает ситуация, при которой гибель посевов неизбежна, мы рассказываем о мерах страхования, чтобы государство компенсировало хотя бы часть потерь.

Вне аудитории

За 28 лет существования института здесь опробовали не одну форму обучения алтайских аграриев. Конечно, повысить квалификацию можно традиционно — очно. Слушатели съезжаются в Барнаул из разных районов края и осваивают программы повышения квалификации. Один курс может длиться от 16 до 128 часов — от двух дней до трех недель.

Марина Мерш,

проректор по учебной работе:

Для удобства наших слушателей при институте работает 9-этажное общежитие гостиничного типа. Номер можно забронировать заранее, а по приезде сразу заселиться и спокойно пойти на занятия. Здание находится в двух шагах от учебного корпуса.

Также для слушателей в институте работает столовая. А те из них, кто приезжает на личном автомобиле, могут воспользоваться парковкой. Еще в здании находится библиотека с богатым фондом спецлитературы и консультационный центр.

Очные занятия проводятся не только в аудиториях учебного корпуса. Слушателей вывозят, например, на предприятия или к дилерам спецтехники, которые могут показать новинки и рассказать об особенностях их использования.

«Специфика самого аграрного сектора такова, что мы не можем обучать селян, закрывшись в аудитории. Нам нужна производственная база — поля, фермы и другие производственные участки», — рассказал ректор института Василий Чижов. И не всегда предприятие готово отпустить специалиста, ведь на производстве важен труд каждого.

Тогда институт направляет своих преподавателей в район или на крупное производство, где они ведут обучение, используя производственную базу этого сельхозпредприятия. Такую форму обучения здесь называют выездной.

Интересно, что АИПК не только повышает квалификацию работников сферы сельского хозяйства, но и осуществляет профессиональную переподготовку.

Василий Чижов,

ректор АИПК:

Такой формат предполагает смену профиля деятельности. Часто случается, что человек поступил на работу без профильного образования, имея другую квалификацию, и понимает, что ему нужны дополнительные знания по профилю. Тогда он приходит к нам на курсы переподготовки и в течение года осваивает курс дисциплин этого профиля.

Для прохождения переподготовки необходимо среднее или высшее образование. Хотя в практике института бывали случаи, когда на переподготовку приходили студенты старших курсов.

Получить новую специальность в институте можно за счет средств федерального бюджета. Однако это доступно лишь работникам сельхозорганизаций. В других случаях переподготовка платная, а ее стоимость зависит от объема. Например, минимальная — 256 часов — обойдется слушателю в 17 600 рублей. Такие цены, по сравнению со стоимостью обучения за Уралом, еще приемлемые. Трехдневный семинар в Москве или Питере обойдется аграриям в 30−32 тысячи рублей.

Дистанционное обучение

При нынешней эпидемиологической обстановке многие образовательные учреждения столкнулись с необходимостью дистанционного обучения. Для многих это было в новинку, но не для АИПК. С такой формой здесь работают давно.

Более семи лет назад для института разработали систему Moodl, которую в декабре 2019 года обновили. Теперь площадка оснащена дополнительными функциями, например там можно проводить вебинары.

Руководство института прослеживает востребованность такой формы обучения. В 2019 году в АИПК дистанционные курсы прошли около 500 слушателей, а за первое полугодие 2020-го — уже 542. И это не считая тех, кто удаленно обучается в данный момент.

Процесс дистанционного образования очень прост и осуществляется через раздел «Дистанционное обучение» на сайте. Там же можно ознакомиться с перечнем всех курсов, а это более 35 программ по направлениям «животноводство», «растениеводство», «экономика» и другим.

На сайте в личном кабинете слушатели получают материалы для изучения, а также посещают онлайн-лекции. Во время таких занятий аграрии могут задать вопрос преподавателям и обсудить возникшие в процессе обучения проблемы.

Кстати, слушателям не обязательно присутствовать на вебинаре. Они имеют круглосуточный доступ к курсу и могут просмотреть лекцию в свободное от работы время. Причем все материалы доступны и после завершения обучения.

После прохождения каждой программы предусмотрена итоговая аттестация в дистанционной форме. По пройденному материалу формируется тестирование, на основании которого оцениваются усвоенные слушателями знания.

Сергей Леканов,

заведующий кафедрой растениеводства , переработки и механизации:

Также мы используем классические формы связи. Наши слушатели звонят, и мы их консультируем по телефону. Некоторым из них так привычнее.

Ложка дегтя

Дистанционное обучение — не панацея для аграриев. Специфика производства вносит свои коррективы, а отсюда возникают проблемы. Так, руководство института отмечает, что в некоторых районах края отсутствует широкополосный интернет. Это сильно ограничивает возможности удаленки.

Не все аграрии имеют в арсенале достаточно мощную технику, а те, кто имеет, не могут использовать ее возможности в полной мере — еще неопытные юзеры. Не стоит забывать, что на селе преобладает доля работников солидного возраста, которым не всегда удается подружиться с гаджетами. А иногда на это просто не хватает времени.

Василий Чижов,

ректор АИПК:

Бухгалтер может на рабочем месте изучать материалы для обучения или пройти вебинар. А если это работник, который постоянно находится в полях, у него время ограничено. Если слушатель работает с 6 утра и до позднего вечера, то на обучение найдется время лишь ночью, а ведь у него еще домашние заботы.

Еще одна немаловажная проблема — финансы. Как отмечает руководство института, рентабельность сельхозпроизводства невысокая, и для многих аграриев отдать три тысячи рублей за двухдневные курс — дорого. «Селянин привык, что образование должно даваться бесплатно», — отмечает Василий Чижов.

Каждому свой формат

Животноводов на удаленке обучают диагностике заболеваний, фармацевтической деятельности, повышению качества молока, а растениеводов — современным технологиям и повышению почвенного плодородия. Также есть ряд программ по направлению «экономика». Полный перечень опубликован на сайте института.

Однако не всегда курс можно успешно адаптировать под дистанционку — например, программу по воспроизводству скота. Если слушатели в процессе обучения не работают с животными, то это бесполезно.

То же касается программы обучения операторов зерноочистительно-сушильного комплекса. По словам ректора АИПК, слушателей нельзя дистанционно обучить работе с таким серьезным оборудованием — это сложные и опасные объекты.

Там много механических опасных узлов, широко используется электрооборудование, запыленность, ядохимикаты. Операторы могут нанести серьезный вред своему здоровью. А если работник некачественно обработает зерно, производитель потеряет в цене реализации. Весь труд, который был проделан, все затраты на современное оборудование — все насмарку.

Сергей Леканов,

заведующий кафедрой растениеводства , переработки и механизации:

Чтобы получить качественное зерно, недостаточно просто жать на кнопки. Специалист должен понимать, как правильно настраивать оборудование, включать, выключать его и следить за всем процессом. Этому мы можем обучить лишь очно, когда выезжаем в хозяйство и вместе со слушателем настраиваем объект.

Не обладая нужными знаниями, зерно можно пропускать через зерноочистительно-сушильный комплекс до четырех раз и не получить качественный продукт. Но если специалист знает о тонкостях настройки, машина выдаст качественное зерно уже после одного прогона.

Наша заслуга

Ректор АИПК Василий Чижов считает, что аграрии должны непрерывно получать новые знания, ведь мир не стоит на месте. Каждый год появляются новая техника, методы производства, и все это нужно знать. Не все селяне разделяют такие взгляды. Чаще к этому мнению склонны руководители крупных предприятий.

Они целенаправленно направляют своих работников на повышение квалификации. Например, ООО «Кипринское» Шелаболихинского района, СПК «53-й Октябрь» Романовского района, ООО «Крестьянское хозяйство Апасова Николая Ивановича» Усть-Пристанского района и другие сельхозпредприятия ежегодно направляют сотрудников на обучение в АИПК. Нередко преподаватели сами выезжают на предприятие, чтобы слушатели обучались там, где им предстоит работать.

Также в образовании своих работников заинтересованы хозяйства близлежащих к Барнаулу районов — Павловского, Топчихинского, Косихинского. Они часто отправляют на обучение по 5−6 человек.

Василий Чижов,

ректор АИПК:

Наша работа незаметна, но если посчитать, что благодаря нашей работе увеличилась хотя бы на один килограмм урожайность на каждый гектар, надой на корову поднялся на пол-литра в день, привесы, и так далее, то в целом по краю получатся очень большие цифры. К сожалению, пока этим никто не занимается, и поэтому кажется, что мы просто учим и учим. Но люди меняются, приходят технологии, и алтайские специалисты не хуже других разбираются в этих вопросах. Наш край удерживает лидирующие позиции, и, наверно, заслуга института в этом есть.

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