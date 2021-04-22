Проблемы инклюзивного образования обсудят в АГИК

Целью работы конференции является организация научной дискуссии по широкому спектру вопросов инклюзивного образования, социокультурной реабилитации и организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В работе конференции примут участие более 100 специалистов из 14 субъектов Российской Федерации. Спикерами выступят ведущие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России.

В ходе конференции состоятся пленарное заседание и пять тематических секций. Обмен опытом пройдет в рамках работы круглых столов, в которых примут участие представители Общественного объединения «Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт», Национального и Международного чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимеикс», Благотворительного фонда «Даунсайд Ап», российских общественных объединений, родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, а также ведущие специалисты-практики. Они обсудят возможности социокультурной реабилитации в учреждениях и организациях культуры и организацию инклюзивного досуга для детей с синдромом Дауна.

Отдельного внимания заслуживают мастер классы «Импровизация — способ репетиции спектакля (инклюзивный театр)» и «Техника ведения в паре танцев на коляске формы «Combi» молодых педагогов Алтайского государственного института культуры и показательное выступление «Танцы на колясках», в котором примут участия танцоры с ОВЗ из творческого объединения «Ритм» (г. Бийск) и студии инклюзивного танца «Безпредельные танцы» (г. Барнаул).