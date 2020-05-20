Пробные творческие испытания проходят в Алтайском государственном институте культуры

15 мая — 15 июня 2020 года Алтайский государственный институт культуры проводит пробные творческие испытания для абитуриентов очной и заочной форм обучения.

Конкурсное задание зависит от направления подготовки. Танцевальный номер или этюд различных направлений хореографии, исполнение материала по художественному чтению и мастерству актера, исполнение песни или хоровой партитуры, выполнение конструктивно-тонового рисунка или графической композиции — задание нужно записать на видео и отправить видеозаписи или ссылку для скачивания видеозаписей, выполненных конкурсных заданий на электронные адреса приемной комиссии. В теме письма обязательно указать «Пробные творческие испытания», а также контактные телефоны. К видеозаписи вступительных испытаний необходимо приложить самопрезентацию абитуриента — видеорассказ о себе, своих увлечениях, достижениях и успехах.

Преподаватели Алтайского государственного института культуры, члены экзаменационных комиссий рассмотрят и проанализируют работы будущих абитуриентов, выскажут замечания и проведут дистанционную консультацию по подготовке к основному экзамену.

Уважаемые абитуриенты! Предлагаем попробовать свои силы и принять участие в дистанционных просмотрах по тем направлениям подготовки, которые вы выбрали для поступления в 2020 году. Это позволит вам в дистанционной форме подготовиться к творческим вступительным испытаниям.

Подробнее о конкурсных заданиях и условиях пробных творческих испытаний на сайте института.