Продолжается прием заявок на Губернаторскую программу подготовки профессиональных кадров

Региональный центр «Мой бизнес» и Центр «Бизнес-школа» Алтайского филиала РАНХиГС продолжают приём заявок на Губернаторскую программу подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства .

Программа реализуется в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 02.03.2020 г. № 90 Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».

Губернаторская программа — это эксклюзивный образовательный проект, позволяющий приобрести современные знания и практические навыки по направлениям: организация командной работы в бизнесе; налогообложение бизнеса; технологии эффективных коммуникаций; управление финансами; маркетинг и продажи; технологии ведения переговоров; правовая среда бизнеса.

Программа полностью финансируется из средств краевого бюджета и предполагает обучение в формате профессиональной переподготовки. Слушатели, показавшие лучший результат, смогут участвовать в стажировках на ведущих российских предприятиях. Успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются дипломы о профессиональной переподготовке установленного академией образца.

К участию в Программе приглашаются руководители или специалисты субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», имеющие высшее или среднее профессиональное образование, общий стаж работы не менее З лет и стаж работы на предприятии не менее 1 года (предпочтительно).

Конкурсный отбор для обучения в рамках Программы проводится, НО «Алтайский фонд МСП», количество мест ограничено. Узнать подробнее о Программе и подать заявку на участие можно на сайте: губернаторскаяпрограмма.мойбизнес22.рф и по телефону: 8−800−222−8322.

Заявки принимаются до 6 августа 2021 года.

Возрастное ограничение 18+