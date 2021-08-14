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Образование
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Проект «Содействие занятости» даёт возможность стать юристом

Программа профессиональной переподготовки по направлению «Юриспруденция» реализуется Алтайским филиалом РАНХиГС в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Обучение проводится за счёт средств федерального бюджета.

Проект «Содействие занятости» даёт возможность стать юристом.
Проект «Содействие занятости» даёт возможность стать юристом.
СС0

Слушатели, освоившие курс, смогут, к примеру, заниматься правовым обеспечением деятельности организаций, оказывать юридическую помощь физическим лицам и их объединениям, управлять юридической функцией организации.

Учебный процесс будет проходить с использованием дистанционных технологий. Срок освоения программы — 256 часов, в которые включены лекции и практические занятия. Их проведут преподаватели юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС.

«Программа профессиональной переподготовки поможет приобрести или развить имеющиеся знания, компетенции и навыки, обеспечивающие конкурентоспособность и мобильность в различных областях юридической деятельности», — говорит Ирина Мосина, директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС.

При успешном освоении программы выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Получить консультацию или записаться на обучение можно в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС по телефону (3852) 503−432.

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