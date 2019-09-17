Профессор Гнесинки проведет мастер-класс в Алтайском государственном институте культуре

19 — 21 сентября 2019 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдут мероприятия в рамках проекта «Новое передвижничество», организованного Общенациональным фондом развития культуры и защиты интеллектуальной собственности, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Светлана Конопьяновна Игнатьева. Источник: Алтайский государственный институт культуры

В Барнаул приедет Светлана Конопьяновна Игнатьева — профессор кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки им. Гнесиных, Заслуженная артистка Российской Федерации, руководитель Государственного академического Северного русского народного хора.

Для преподавателей и учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств, колледжей и вузов Светлана Игнатьева проведет мастер-класс «Роль и значение вокально-исполнительских приемов в народной песенной традиции», где будут рассмотрены песенные жанры, работа над дыханием и художественным образом в разных песенных жанрах, способы устранения речевых дефектов, работа над гласными, как певческой основе вокал, темпо-ритм и его развитие в ансамблевом хоровом исполнении и др.

Вниманию специалистов будет предложено музыковедческое выступление профессора на тему «Как сохранить в современной жизни местную традицию», дискуссия — «Какие возникают проблемы в вокальной работе у педагогов и руководителей коллективов хоровых, ансамблевых», а также круглый стол.

Справка

Миссия проекта «Новое передвижничество» — художественное просветительство, одной из задач является поддержка профессионального художественного образования в профильных российских средних профессиональных и высших учебных заведениях; проведение в них мастер-классов, лекций, семинаров, творческих встреч студентов и преподавателей с выдающимися деятелями современного искусства. Повышение уровня престижа художественного образования.

В рамках проекта 30 сентября 2019 года Алтайский государственный институт культуры посетит Александр Владиславович Соловьёв — дирижер, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории и Тульского государственного хора.

Начало мастер-класса Светланы Игнатьевой

20 сентября 2019 г. в 12.00

в концертном зале АГИК по адресу: пр. Ленина, 66

Справки по телефону (3852) 54−37−96

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